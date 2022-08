Presidente do PT, Gleisi diz que arbitrariedade do Youtube contra TV 247 coloca em xeque a credibilidade da plataforma

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou, nesta quarta-feira (10), que as "arbitrariedades" contra o Brasil 247 e a TV 247 "levam ao descrédito os compromissos formais que as grandes plataformas vêm firmando com as autoridades brasileiras, especialmente com a Justiça Eleitoral". A parlamentar fez referência à decisão do Youtube, que determinou a retirada de vídeos do canal.

"A retirada do Youtube de vídeos jornalísticos produzidos pelo portal Brasil 247 é um violento ato de censura política, contra o qual a sociedade precisa reagir", escreveu a parlamentar no Twitter.

De acordo com a deputada, "a violência praticada pelo Youtube atinge um veículo reconhecido pela qualidade de seus profissionais e compromisso com a informação, num momento em que inimigos da democracia inundam redes com mentiras e discursos de ódio, com os quais as plataformas não têm reagido na medida necessária".

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) escreveram mensagens de solidariedade ao 247.

O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, a presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff, e o ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do estado do Rio de Janeiro, criticaram a decisão do Youtube.

A liberdade de imprensa é essencial à democracia e não pode ficar sujeita ao arbítrio de quem quer que seja, nem do estado nem de uma empresa de comunicação — Gleisi Hoffmann (@gleisi) August 10, 2022

O PT está solidário aos jornalistas do Brasil 247. Pela imediata suspensão da censura política no Youtube — Gleisi Hoffmann (@gleisi) August 10, 2022

