Relator vota por rejeitar pedido de cassação de mandato de Jorge Seif no TSE

247 - O ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou nesta terça-feira (10) para rejeitar o recurso que solicita a cassação do mandato do senador e ex-secretário de Aquicultura e Pesca do governo de Jair Bolsonaro, Jorge Seif (PL-SC). Marques, relator do processo, entendeu que não existem provas suficientes para comprovar irregularidades na campanha do parlamentar. "Não se pode concluir pela existência de abuso baseando-se em presunções", afirmou o ministro, segundo informações do G1.

Seif é acusado de abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2022. O recurso foi apresentado pela coligação Bora Trabalhar (PSD, Patriota e União Brasil), contestando decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) que havia rejeitado a cassação do senador. Caso o recurso seja acatado, além da perda do mandato, Seif poderia ficar inelegível por oito anos. Até o momento, ainda faltam os votos de seis ministros do TSE.

Segundo a coligação, Seif teria recebido apoio financeiro e logístico de empresários e de um sindicato local sem declarar à Justiça Eleitoral, favorecendo sua campanha. Entre as acusações estão a doação irregular de um helicóptero do empresário Osni Cipriani para deslocamentos de campanha, o uso de lojas de Luciano Hang para transporte aéreo, gravação de vídeos, transmissões ao vivo e divulgação da candidatura, além do suposto financiamento de propaganda eleitoral por entidade sindical.