Santiago Peña sobre acordo entre Mercosul e UE: ‘parece um noivo esperando a noiva no altar’

247 - O presidente paraguaio, Santiago Peña, demonstrou indignação neste sábado (20) com a não assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE).

“Estávamos como o noivo esperando a noiva no altar. Perdemos uma oportunidade”, lamentou Peña em fala durante a 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul.

Em seu discurso, Peña criticou a demora da UE em fechar o acordo. Para ele, é preciso buscar novas parcerias. “Não podemos simplesmente esperar a UE. Creio que há muitos outros países para fazermos acordos”, afirmou. “Vemos grande oportunidade com países da Ásia Central”.

O presidente do Paraguai afirmou lamentar que a Europa não tenha se dado conta “de que precisa mais do acordo do que o Mercosul”. “O Mercosul é potência sul-americana, mundial”.