“Estamos reconstruindo o SUS”, diz Padilha na Assembleia Mundial da Saúde da OMS

247 – O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta terça-feira (19), durante a Assembleia Mundial da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), em Genebra, na Suíça, que o Brasil vive um processo de reconstrução do Sistema Único de Saúde (SUS) sob a liderança do presidente Lula.

As informações são da Agência Gov, com dados do Ministério da Saúde. Em seu discurso, Padilha destacou avanços históricos obtidos nos últimos anos, como o aumento da cobertura vacinal infantil, recordes em cirurgias eletivas e a expansão da atenção primária à saúde.

"Sob a liderança do presidente Lula, estamos reconstruindo o SUS. Em 2025, alcançamos a maior cobertura vacinal infantil dos últimos nove anos, o maior número de equipes de atenção primária da nossa história, recordes de cirurgias eletivas e exames especializados, 42% acima do último ano de negacionismo em nosso país. Além disso, estamos construindo a maior rede pública gratuita de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer e ressuscitamos a farmácia popular", afirmou o ministro.

Padilha também ressaltou a transformação digital do SUS, que já ultrapassou 6 milhões de atendimentos por telessaúde. Segundo ele, o governo projeta levar internet a 100% das unidades básicas de saúde e atingir 85% das equipes utilizando o prontuário eletrônico nacional.

Brasil lidera debate global sobre ultraprocessados

Durante a Assembleia, o Brasil apresentou uma proposta inédita de regulamentação global para a venda de alimentos ultraprocessados. A iniciativa prevê normas internacionais para publicidade, monitoramento e comercialização desses produtos, especialmente no ambiente digital.

O objetivo é proteger crianças e adolescentes do consumo excessivo de produtos nocivos à saúde e estimular hábitos alimentares mais saudáveis, contribuindo para a redução de doenças crônicas não transmissíveis.

"Nossa proposta chama atenção para práticas que exigem respostas regulatórias urgentes, como a publicidade direcionada, o marketing por influenciadores, os jogos publicitários, a personalização baseada em dados e os conteúdos digitais transfronteiriços", declarou Padilha.

O governo brasileiro pretende construir, junto à OMS e a outros países, um modelo internacional de classificação e regulamentação de ultraprocessados que possa ser submetido à votação já em 2027.

OMS certifica Brasil por eliminar transmissão vertical do HIV

Outro destaque da participação brasileira foi o reconhecimento internacional no combate ao HIV. Alexandre Padilha recebeu da OMS o certificado oficial que reconhece a eliminação da transmissão vertical do HIV no Brasil.

O país já havia sido reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) em dezembro de 2025, tornando-se o único país de dimensão continental a alcançar esse marco.

O reconhecimento resulta da ampliação do acesso gratuito à terapia antirretroviral, do fortalecimento do pré-natal e da ampliação da testagem e das estratégias de prevenção, como PrEP e PEP.

Entre 2023 e 2024, as mortes por aids caíram 13% no Brasil, atingindo a menor taxa registrada em mais de três décadas.

A 79ª Assembleia Mundial da Saúde reúne representantes de mais de 190 países para discutir prioridades globais na área da saúde. A delegação brasileira também participa de debates sobre saúde mental, inovação tecnológica, justiça climática e combate às desigualdades no acesso a tratamentos.