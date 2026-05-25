"Brasil é o principal parceiro comercial e econômico da Rússia na América Latina", diz ministro russo

247 - A Rússia pretende ampliar a exportação de produtos de alto valor agregado para o Brasil e aprofundar a cooperação bilateral em áreas estratégicas. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25) pelo ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maksim Reshetnikov, durante visita oficial. Segundo a RT Brasil, ele participou da 13ª Reunião da Comissão Intergovernamental Brasil-Rússia (CIC), realizada em Brasília (DF).

"O Brasil é o principal parceiro comercial e econômico da Rússia na América Latina", afirmou o ministro russo durante o encontro. Entre os principais temas debatidos no evento estão a criação de instalações conjuntas de produção de alta tecnologia em território brasileiro e a ampliação do fornecimento de fertilizantes russos ao agronegócio nacional.

A agenda bilateral também incluiu negociações sobre fornecimento de medicamentos e helicópteros russos ao Brasil, além da ampliação da cooperação em energia, setor espacial, exploração nuclear para fins pacíficos e tecnologia da informação. Brasil e Rússia também discutiram mecanismos para desenvolver uma infraestrutura interbancária independente, reduzir barreiras administrativas e ampliar o acesso mútuo aos mercados dos dois países.

Na área da saúde, os governos negociam simplificar o registro de produtos farmacêuticos e reconhecer certificados de Boas Práticas de Fabricação emitidos pelos dois países. As autoridades ainda trataram da possibilidade de desenvolver projetos conjuntos de pesquisa científica e tecnológica.