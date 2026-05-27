China avança com submarino Tipo 095 e desafia domínio naval dos Estados Unidos

247 – A China está desenvolvendo uma nova geração de submarinos nucleares de ataque que pode alterar o equilíbrio estratégico nos mares e representar um desafio direto ao domínio histórico da Marinha dos Estados Unidos no ambiente subaquático.

Segundo a Sputnik Brasil, com base em reportagem de uma revista estadunidense, os submarinos Tipo 095 representam um marco na modernização naval chinesa e estão entre os projetos mais silenciosos e perigosos em desenvolvimento no mundo.

A publicação afirma que o lançamento do primeiro Tipo 095 simboliza o início de uma frota planejada de submarinos de terceira geração, com avanços relevantes em furtividade, propulsão, sensores e sistemas de armas.

"A classe Tipo 095 pretende superar significativamente os navios da classe Tipo 093, que atualmente formam a espinha dorsal da frota de combate movida a energia nuclear. A nova classe de submarinos incorpora grandes avanços em furtividade, propulsão, sensores e sistemas de armas", destacou a revista.

Furtividade como prioridade estratégica

O principal diferencial do Tipo 095 está na redução drástica de sua assinatura acústica, fator decisivo na guerra submarina moderna. De acordo com a reportagem, o casco e a engenharia do submarino combinam isolamento avançado de vibrações, silenciamento do reator e, provavelmente, propulsão por pump-jet.

Essas tecnologias reduzem a cavitação — fenômeno que aumenta o ruído produzido por embarcações em alta velocidade — e tornam o submarino muito mais difícil de ser detectado por sistemas inimigos.

O projeto também inclui superfícies de controle em forma de X na popa e planos de proa retráteis, recursos que ampliam a manobrabilidade e reduzem o ruído hidrodinâmico. A bordo, os sensores também foram modernizados, com sonares de matriz lateral e sonares rebocados de alta e baixa frequência, capazes de ampliar o alcance de detecção sem comprometer a furtividade.

Pequim fortalece sua capacidade subaquática

Em conjunto, o programa Tipo 095 sinaliza a transição da China para uma nova geração de submarinos nucleares de ataque, mais silenciosos, resistentes e capazes de operar em cenários de alta complexidade.

O avanço ocorre em meio à crescente preocupação de comandantes da Marinha dos EUA com a expansão da frota submarina chinesa. Segundo eles, Pequim está construindo submarinos que poderão cobrir grande parte do território norte-americano permanecendo em águas mais próximas da costa chinesa.

A avaliação é que a China poderá ampliar sua capacidade de dissuasão com submarinos equipados com mísseis balísticos de maior alcance e precisão, fortalecendo sua presença estratégica além de seu entorno imediato.

Desafio ao poder naval dos EUA

A modernização da frota chinesa representa um desafio direto à superioridade submarina dos Estados Unidos, construída ao longo de décadas. Para analistas citados pela reportagem, o avanço tecnológico de Pequim pode permitir a criação de submarinos mais numerosos, resistentes e difíceis de rastrear.

Com isso, a China reforça sua capacidade de projeção militar e consolida uma estratégia voltada a reduzir a vulnerabilidade de sua frota, aumentar sua presença no Indo-Pacífico e contestar a hegemonia naval estadunidense em regiões estratégicas.