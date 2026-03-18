China gera estabilidade e energia positiva neste mundo turbulento, diz embaixador Zhu Qingqiao

247 – O embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, afirmou na manhã desta quarta-feira (18), em Brasília, que o modelo de planejamento estatal chinês é um dos principais fatores por trás da estabilidade econômica do país e pode contribuir para um cenário global mais equilibrado. A declaração foi feita durante o evento “Desenvolvimento da China, Oportunidades para o Mundo”, organizado pela China Media Group.

Logo no início de sua participação, Zhu destacou a importância das chamadas Duas Sessões — a Assembleia Popular Nacional e a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês — como um dos pilares da governança do país.

“As sessões anuais da Assembleia Popular Nacional e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês são acontecimentos de grande relevância na vida política da China e uma importante janela para que o mundo conheça o país e compreenda sua governança”, afirmou.

Segundo o embaixador, neste ano foi aprovado o esboço do 15º Plano Quinquenal, considerado um documento estratégico para o avanço da modernização socialista da China até 2035. Ele ressaltou que o plano estabelece diretrizes amplas para consolidar a economia real e avançar na construção de um sistema industrial moderno.

“O 15º Plano Quinquenal estabelece importantes diretrizes estratégicas, entre elas a construção de um sistema industrial modernizado e a consolidação das bases da economia real”, disse.

Zhu Qingqiao enfatizou que o planejamento de longo prazo é uma das marcas centrais do modelo chinês. Ele lembrou que, desde 1953, o país já implementou 14 planos quinquenais, processo que permitiu transformar a China de uma economia agrária e pobre em uma potência industrial e na segunda maior economia do mundo.

“Formular com rigor científico e executar de forma contínua os planos quinquenais constitui uma experiência central do Partido Comunista da China em sua construção do Estado”, afirmou.

De acordo com o diplomata, o novo plano apresenta 16 diretrizes estratégicas que abrangem diversos setores e criarão bases sólidas para o desenvolvimento econômico e social nas próximas décadas.

Além do planejamento, Zhu também destacou a meta de crescimento econômico definida nas Duas Sessões deste ano. Segundo ele, a China projeta expandir seu Produto Interno Bruto entre 4,5% e 5%, mesmo em um cenário internacional marcado por instabilidade.

Para o embaixador, essa combinação entre planejamento estratégico, continuidade de políticas públicas e metas claras permite que a China atue como um fator de equilíbrio no cenário global.

“Essa postura tende a injetar mais estabilidade e energia positiva no mundo turbulento”, concluiu.