Ciclone atinge Madagascar e deixa mais de 30 pessoas mortas

247 - Ventos fortes deixaram um rastro de destruição em Madagascar quando o ciclone tropical Gezani atingiu a ilha, matando pelo menos 31 pessoas e deixando outras 15 desaparecidas, informou o escritório de gestão de desastres do país na quarta-feira. Pelo menos 33 pessoas ficaram feridas. Mais de 2.740 moradores foram retirados por precaução depois que o ciclone atingiu comunidades costeiras antes de se mover para o interior. A ventania chegou a cerca de 185 km/h, com rajadas chegando a quase 270 km/h — potência suficiente para arrancar telhas metálicas dos telhados e derrubar árvores grandes.

Foi o segundo ciclone a atingir Madagascar este ano, 10 dias depois que o ciclone tropical Fytia matou 14 pessoas e desalojou mais de 31.000, de acordo com o escritório humanitário da ONU.

No caso do ciclone Gezani, 18 mortes foram registradas em Toamasina, a segunda maior cidade da empobrecida nação insular do Oceano Índico, e duas em um distrito vizinho, informou o escritório em um relatório atualizado.

Moradores de Toamasina e arredores descreveram cenas de caos quando o ciclone atingiu a costa na noite de terça-feira. “Nunca vi ventos tão violentos... As portas e janelas são de metal, mas estão sendo violentamente sacudidas”, disse Harimanga Ranaivo.

Antes da chegada do ciclone, as autoridades fecharam escolas e correram para preparar abrigos de emergência.

O Departamento Nacional de Gestão de Riscos e Desastres de Madagascar havia alertado anteriormente que o aumento do nível do mar em Toamasina já estava inundando as ruas.

Na manhã de quarta-feira, o serviço meteorológico de Madagascar informou que o Gezani havia enfraquecido para uma tempestade tropical moderada e se movido para oeste, para o interior, cerca de 100 km ao norte da capital, Antananarivo (com Reuters).

Cyclone Gezani: un phénomène d’une intensité extrême a frappé Madagascar

