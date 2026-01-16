Cubanos protestam contra imperialismo dos EUA em frente à embaixada em Havana

247 - Milhares de cubanos se reuniram diante da embaixada dos Estados Unidos em Havana, capital de Cuba, ao amanhecer desta sexta-feira (16), para protestar contra ameaças e agressões do governo estadunidense na região. Os manifestantes também repudiaram o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa. As informações são da Reuters.

A mobilização acontece em meio ao agravamento das tensões entre Havana e Washington, intensificadas depois do ataque dos Estados Unidos à Venezuela. A ofensiva resultou na morte de 32 oficiais militares e de inteligência cubanos que atuavam na defesa de Maduro.

Manifestantes ocupam calçadão do Malecón

Vestidos com casacos, gorros e agasalhos, manifestantes ocuparam o calçadão do Malecón, na capital cubana, empunhando bandeiras de Cuba e da Venezuela sob céu nublado, com ventos fortes e ondas atingindo a orla.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participou do ato usando uniforme militar verde-oliva e posicionou-se de costas para a embaixada dos Estados Unidos. Em discurso, convocou a população a manter unidade diante da pressão exercida por Washington.

Resposta às ameaças dos EUA

"Não, imperialistas, não temos absolutamente nenhum medo de vocês… e não gostamos de ser ameaçados", afirmou Díaz-Canel, apontando o dedo em direção ao prédio da embaixada. "Vocês não vão nos intimidar."

O episódio marca um novo momento de deterioração nas relações entre os dois países, historicamente marcadas por antagonismo político. Cuba está localizada a cerca de 145 quilômetros da costa da Flórida.