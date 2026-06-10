Mauro Vieira volta a criticar sanções "injustificadas" dos EUA e diz que Sul Global é "prioridade" do Itamaraty

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, voltou a criticar nesta quarta-feira (10), durante a 7ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, as “sanções unilaterais e injustificadas” dos Estados Unidos contra o Brasil e afirmou que o Sul Global é “prioridade” do Itamaraty, em uma política externa voltada à defesa da soberania, ao multilateralismo, à inclusão e à cooperação internacional.

Vieira afirmou que, em um cenário internacional marcado por “transformações geopolíticas aceleradas, tensões comerciais, mudança do clima e profundas transformações tecnológicas”, tornou-se ainda mais importante aproximar a atuação externa do Estado brasileiro das demandas da sociedade. Segundo o ministro, o Itamaraty tem atuado “com firmeza e visão estratégica na proteção dos interesses comerciais brasileiros diante da imposição de sanções unilaterais e injustificadas contra o país”.

O chanceler destacou que o Brasil esteve à frente de processos multilaterais relevantes nos últimos anos, citando as presidências do G20 e do BRICS e a realização da COP30 em Belém. “Em todas essas ocasiões afirmamos a vocação universalista da diplomacia brasileira e nosso compromisso com o multilateralismo, o diálogo e a cooperação internacional”, disse.

Segundo Vieira, a atuação brasileira no G20 buscou defender uma governança global “mais inclusiva e representativa”. Ele também reiterou a necessidade de reforma do Conselho de Segurança da ONU e da arquitetura financeira internacional, com o objetivo de ampliar a capacidade de financiamento para o combate à fome, à pobreza e à mudança do clima.

O ministro afirmou ainda que a política externa brasileira manteve “atenção permanente” à região e ao Sul Global. Nesse contexto, citou a realização, em breve, do Fórum de Reitores e Reitoras da América Latina e do Caribe, além de iniciativas de aproximação com países africanos, como o 2º Diálogo Brasil-África sobre segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural, e o primeiro Fórum de Reitores Brasil-África.

Vieira também mencionou ações do Ministério das Relações Exteriores em diferentes áreas. No enfrentamento à violência contra mulheres, destacou a expansão da rede de espaços da mulher brasileira no exterior. Em maio, o Itamaraty inaugurou o 11º espaço em Ciudad del Este, no Paraguai, o primeiro em região de fronteira.

Na agenda digital, o chanceler afirmou que o Brasil defende internacionalmente o acesso equitativo às novas tecnologias e a redução das desigualdades. Na área ambiental, disse que o país segue empenhado na construção de consensos em torno do financiamento climático, da proteção da biodiversidade e da adaptação às mudanças do clima.

O ministro acrescentou que o Itamaraty tem buscado incorporar de forma consistente a dimensão da diversidade e da inclusão às práticas institucionais do Ministério das Relações Exteriores.