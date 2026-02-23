Microsoft anuncia programa de qualificação em IA para 2 milhões de professores na Índia

247 - A Microsoft anunciou o lançamento do programa "Microsoft Elevate for Educators" na Índia, com a meta de capacitar dois milhões de professores e alcançar 200 mil escolas e instituições educacionais até 2030. A iniciativa integra o compromisso mais amplo da empresa de formar 20 milhões de pessoas em habilidades relacionadas à inteligência artificial no país. A Índia é o primeiro país da Ásia a receber o programa. As informações são do The Economic Times.

O anúncio ocorreu na CM Shri School, em Pandara Road, Nova Déli, e o projeto será expandido para as 75 unidades da rede CM Shri na capital indiana. Em meio ao avanço global da inteligência artificial, o foco passa a incluir as salas de aula, onde competências são desenvolvidas e o uso responsável da tecnologia é aprendido. A Índia reúne mais de 200 milhões de estudantes e quase 10 milhões de educadores, configurando o maior sistema educacional do mundo.

O presidente da Microsoft, Brad Smith, afirmou: "À medida que a IA se torna parte do aprendizado diário, queremos garantir que ela fortaleça a educação, preserve o julgamento humano e conquiste a confiança de educadores e alunos. Ao levar a IA a essa escala em toda a Índia, queremos que ela abra novas oportunidades e ofereça resultados significativos para professores e estudantes."

Parcerias institucionais

O "Microsoft Elevate for Educators" foi estruturado para incorporar alfabetização em IA, pensamento computacional e uso responsável da tecnologia ao cotidiano escolar. A proposta está alinhada à ambição da Índia de se tornar uma nação orientada pela inteligência artificial, mantendo a adoção da tecnologia de forma inclusiva e centrada nas pessoas.

O presidente da Microsoft Índia e Sul da Ásia, Puneet Chandok, declarou: "A capacitação é a pedra angular da transformação da IA na Índia. À medida que a inteligência artificial se torna amplamente disponível, o verdadeiro diferencial será a forma confiante e responsável como as pessoas poderão utilizá-la, e isso começa com os educadores. Com o Microsoft Elevate for Educators, estamos investindo nos professores como arquitetos do futuro da Índia orientado pela IA."

O programa será implementado em parceria com o "Central Board of Secondary Education", o "National Council of Educational Research and Training", o "All India Council for Technical Education", o "National Council for Vocational Education and Training", a "Directorate General of Training" e departamentos estaduais de educação e capacitação. A expectativa é ampliar o acesso equitativo à inteligência artificial para oito milhões de estudantes nos sistemas escolar, técnico e superior.

A partir deste ano letivo, inteligência artificial e pensamento computacional passarão a integrar o currículo escolar desde o 3º ano, conforme previsto na Política Nacional de Educação de 2020. O programa busca apoiar essa transição em nível sistêmico, com cooperação de longo prazo entre instituições nacionais e estaduais.

O "Microsoft Elevate for Educators" faz parte de uma parceria de dez anos com o ecossistema educacional indiano, com foco na formação de professores para acompanhar as transformações no modo como o conhecimento é produzido e compartilhado.