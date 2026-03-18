Qualquer país capitalista do mundo tem que olhar para a China e buscar lições, diz Jorge Viana

247 – O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, afirmou na manhã desta quarta-feira (18), em Brasília, que a experiência chinesa deve ser observada por diferentes modelos econômicos ao redor do mundo. A declaração foi feita durante o evento “Desenvolvimento da China, Oportunidades para o Mundo”, organizado pela China Media Group.

Ao comentar as recentes reuniões das chamadas Duas Sessões — a Assembleia Popular Nacional e a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês —, Viana ressaltou a capacidade de articulação política e planejamento de longo prazo da China, destacando o caráter participativo da governança chinesa.

“É impressionante um país, um dos mais populosos do mundo, conseguir fazer o que a China faz de tempos em tempos: reunir a Conferência Consultiva Política do Povo, reunindo diferentes setores da sociedade chinesa para conversar e definir estratégia do que fazer, quais as prioridades”, afirmou.

Segundo ele, os conceitos apresentados no encontro — como planejamento, desenvolvimento, inovação e abertura — são elementos centrais para compreender o sucesso chinês.

“A China é um caso que a gente sempre tem que olhar. Nós temos que olhar. Qualquer país capitalista tem que olhar para a China e tirar lições. Qualquer país socialista tem que olhar para a China e tirar lições”, declarou.

Viana também destacou sua trajetória de acompanhamento do desenvolvimento chinês ao longo das últimas décadas. Ele relembrou a primeira viagem que fez ao país, ao lado do presidente Lula (PT), no ano 2000.

“Naquela época, em 2000, a China ainda estava de bicicleta. Era visível que ela ainda estava iniciando um processo de modernização”, disse.

O presidente da ApexBrasil afirmou ter visitado a China dezenas de vezes desde então e ressaltou a velocidade da transformação econômica e social do país.

Além disso, Viana afirmou que Brasil e China ocupam posições estratégicas no cenário internacional e são fundamentais para o equilíbrio global.

“A China é hoje o maior parceiro comercial da maioria dos países do mundo, e o Brasil é o maior fornecedor de alimentos para vários países. São dois países essenciais e fundamentais no mundo”, disse.

Ele também fez uma defesa enfática da continuidade do projeto político liderado pelo presidente Lula, associando-o a um papel central no cenário global.

“É fundamental a reeleição do presidente Lula. Lula representa o lado certo da História; o outro lado é a tragédia e o conflito”, afirmou.

Na avaliação de Viana, o presidente Lula e o presidente chinês Xi Jinping figuram hoje como as principais lideranças políticas globais. “Lula e Xi são hoje os grandes líderes políticos do mundo”, declarou.

Para Viana, o avanço chinês demonstra a importância do planejamento estratégico e da definição clara de prioridades nacionais, elementos que, segundo ele, deveriam inspirar outros países em busca de desenvolvimento econômico e social.

O evento reuniu autoridades, diplomatas e representantes empresariais para discutir as oportunidades de cooperação entre Brasil e China em um cenário global marcado por transformações e disputas geopolíticas.