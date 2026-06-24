Representantes de 15 países participam de recepção diplomática pelos 20 anos do BRICS em Moscou

247 - Uma recepção diplomática solene em comemoração ao 20º aniversário da criação do BRICS foi realizada no Salão Oval da Biblioteca Rudomino de Literatura Estrangeira, em Moscou. O evento reuniu representantes do corpo diplomático dos países-membros do BRICS e dos países parceiros do grupo. A cerimônia foi um dos principais destaques da Semana Jubileu do BRICS, organizada pela rede internacional de mídia TV BRICS em parceria com a Biblioteca Rudomino.



Participaram da recepção representantes das embaixadas de Índia, Irã, Etiópia, Indonésia, Tailândia, Cazaquistão, Uzbequistão, Belarus, Uganda, Bolívia, Argélia, Cuba, Nigéria e Colômbia.



O vice-chefe da missão diplomática da Índia na Rússia, Nikhilesh Giri, falando em nome do país que exerce a presidência do BRICS em 2026, destacou que o tema da presidência indiana, "Fortalecer a resiliência e implementar inovações para a cooperação e o desenvolvimento", reflete a convicção de que a parceria entre os membros do grupo pode contribuir para enfrentar desafios comuns de forma equilibrada e inclusiva.

"A Índia pretende cooperar com os parceiros do BRICS para fortalecer a resiliência na agricultura, na saúde, na redução dos riscos de desastres naturais, na energia e nas cadeias de suprimentos, por meio de mecanismos de cooperação que ampliem a capacidade de preparação coletiva e a eficácia das respostas. [...] Durante a presidência indiana, será dada atenção especial à promoção da inovação por meio de startups, micro, pequenas e médias empresas, bem como de tecnologias emergentes e promissoras que possam contribuir significativamente para a construção de um mundo mais justo. [...] A juventude, a cultura, a educação, o esporte, o turismo e a cooperação acadêmica continuarão entre as prioridades. A Índia [...] também trabalhará para promover medidas de enfrentamento às mudanças climáticas, incentivar o uso de energia limpa e apoiar modelos de desenvolvimento sustentável inclusivo, respeitando as particularidades de cada país"



Nikhilesh Giri

Vice-chefe da missão diplomática da Índia na Rússia

Giri também ressaltou que o BRICS deve assumir o compromisso de impulsionar a reforma das instituições multilaterais, levando em conta as transformações do cenário internacional. Segundo ele, organismos como a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial precisam tornar-se mais representativos e inclusivos.



A diretora-geral da Biblioteca de Literatura Estrangeira, Marina Zakharenko, deu as boas-vindas aos convidados e destacou que, desde sua fundação, em 1921, a instituição desempenha o papel de ponte entre culturas e civilizações.

"As bibliotecas de todo o mundo preservam o patrimônio de seus países, disponibilizam esse acervo à sociedade e funcionam [...] como espaços de encontro entre diferentes culturas e de compartilhamento de conhecimento. Convido vocês a utilizarem esse valioso recurso em seus países, aproximando a Biblioteca de Literatura Estrangeira de suas bibliotecas nacionais. Ao fortalecer esse instrumento de preservação do patrimônio de nossas nações, tornaremos nossos países ainda mais próximos e contribuiremos para um desenvolvimento econômico mais robusto"



Marina Zakharenko

Diretora-geral da Biblioteca Rudomino de Literatura Estrangeira

A diretora-geral e editora-chefe da TV BRICS, Janna Tolstikova, destacou que, ao longo dessas duas décadas, o BRICS expandiu-se para dez países-membros sem abrir mão dos princípios que orientam o grupo: compreensão mútua, respeito recíproco, cooperação, consenso, igualdade soberana e abertura.

"A rede internacional de mídia TV BRICS se prepara para celebrar seu primeiro grande jubileu no próximo ano. Há quase uma década, trabalhamos de forma contínua na construção e promoção de uma agenda comum dos países do BRICS. Essa agenda se forma como um mosaico, composto pelas contribuições das mídias nacionais de diferentes países. [...] Seguindo o princípio da abertura, característico do BRICS, a rede está pronta para cooperar com todos os Estados e, atualmente, já mantém parcerias bem-sucedidas com 34 países. Graças aos nossos veículos de comunicação parceiros, conseguimos construir uma realidade informativa objetiva e um espaço aberto de diplomacia midiática"



Janna Tolstikova

Diretora-geral e editora-chefe da TV BRICS

A programação cultural da noite incluiu uma apresentação musical do grupo artístico do Centro Cultural Jawaharlal Nehru.



A Semana Jubileu do BRICS, dedicada à análise da trajetória do grupo ao longo de seus 20 anos e às perspectivas para seu desenvolvimento futuro, acontece em Moscou entre os dias 15 e 20 de junho. Como parte da programação, o Centro de Mídia Cultural e Informativo BRICS+ já sediou painéis de especialistas com os temas "BRICS 20 anos: balanço, conquistas e perspectivas de cooperação" e "Mídia e BRICS: formação de espaço informativo comum".