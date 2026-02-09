Bloqueio e pressão dos EUA agravam crise e levam Cuba a suspender combustível de aviação

247 - Cuba suspenderá o abastecimento de querosene de aviação a partir de terça-feira (10) em meio a uma crise energética causada pelos bloqueios e pressões econômicas dos Estados Unidos, que ameaçam impor tarifas a países que comercializem petróleo com a ilha. A medida afetará voos de longa distância, que terão de realizar escalas técnicas para reabastecimento. Segundo a RFI, companhias aéreas foram notificadas oficialmente sobre a interrupção do fornecimento de combustível de aviação.

Após a interrupção do envio de petróleo venezuelano, depois do sequestro do presidente Nicolás Maduro no início de janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou decreto autorizando tarifas contra países que vendam petróleo para Havana. Segundo Trump, o México, que fornecia petróleo a Cuba desde 2023, deve interromper o envio.

Washington afirma que Cuba representa uma "ameaça excepcional" à segurança nacional estadunidense. O governo cubano acusa os Estados Unidos de tentar "asfixiar" a economia do país. A ilha já enfrentava apagões e falta de combustíveis nos últimos anos, cenário que se agravou recentemente.

Governo cubano anuncia medidas emergenciais

Na sexta-feira (6), o governo cubano anunciou medidas emergenciais para enfrentar a escassez. Entre elas estão a semana de trabalho de quatro dias, ampliação do trabalho remoto em órgãos públicos e restrições na venda de combustíveis. Também foram anunciadas reduções no transporte entre províncias e fechamento de parte do setor turístico.

Nas escolas, as aulas terão duração reduzida e as universidades passam a funcionar parcialmente de forma remota. Segundo o vice-primeiro-ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, as ações buscam priorizar "a produção de alimentos e a geração de eletricidade".

De acordo com um dirigente de uma companhia aérea europeia, "não haverá mais abastecimento de Jet Fuel" a partir da data definida no horário local. Os voos regionais devem seguir operando normalmente. O escritório da Air France em Havana informou que a rota segue ativa, mas com previsão de escala técnica em outro país do Caribe para garantir o abastecimento.

Rússia critica política dos EUA e oferece diálogo

O Kremlin criticou a política dos Estados Unidos após o anúncio das medidas cubanas. O porta-voz Dmitri Peskov afirmou que "a situação em Cuba é de fato crítica". Ele também mencionou "métodos asfixiantes dos Estados Unidos". Segundo Peskov, a Rússia mantém diálogo com autoridades cubanas para discutir formas de assistência.