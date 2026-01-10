Delcy Rodriguez agradece a Lula pelo apoio à Venezuela

247 – A vice-presidente e presidenta encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou que manteve conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira, no contexto do que classificou como uma “grave agressão criminal, ilegal e ilegítima” contra a República Bolivariana. A declaração foi publicada por Delcy em sua conta no Telegram, onde também informou ter dialogado com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez.

Segundo Delcy, durante os contatos ela detalhou os ataques armados contra o território venezuelano, que, de acordo com sua versão, teriam causado o assassinato de mais de um centenar de civis e militares. Ela também denunciou “graves violações ao Direito Internacional”, incluindo a suposta violação da imunidade pessoal do presidente constitucional Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores.

No trecho em que menciona o Brasil, Delcy diz ter agradecido de maneira especial ao presidente Lula e ao povo brasileiro pelo “acompanhamento e apoio” prestados à Venezuela “nos momentos mais críticos” após a agressão que culminou com o sequestro do presidente Nicolas Maduro e da vice-presidente Cilia Flores. Ela acrescenta que, nos diálogos, houve concordância sobre a necessidade de avançar em uma agenda de cooperação bilateral ampla, baseada no respeito ao Direito Internacional, na soberania dos Estados e no diálogo entre os povos.

Delcy também relatou que, ao conversar com Gustavo Petro, reafirmou que Colômbia e Venezuela são países irmãos e que devem avançar juntas para enfrentar problemas comuns, com base no respeito mútuo e na cooperação regional. Já com Pedro Sánchez, afirmou ter agradecido a posição do governo espanhol ao condenar a agressão e manifestou interesse em trabalhar em uma agenda bilateral ampla e benéfica para ambos os povos e governos.

Ao final da mensagem, Delcy declarou que a Venezuela continuará enfrentando a crise pela via diplomática, em fidelidade aos princípios da chamada Diplomacia Bolivariana de Paz, que, segundo ela, seria o caminho para defender a soberania do país e preservar a paz.