TAP anuncia retomada de voos para a Venezuela em março

247 - A companhia aérea portuguesa TAP anunciou que retomará suas operações na Venezuela a partir de 30 de março, após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reabrir o espaço aéreo do país. A reabertura do espaço aéreo foi anunciada por Trump após um telefonema com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que assumiu o cargo após o sequestro de Nicolás Maduro e sua esposa por forças militares dos EUA no início do mês.

Segundo a AFP, as companhias aéreas internacionais haviam suspendido voos para a Venezuela depois de um alerta emitido em 21 de novembro pelo governo dos Estados Unidos, que apontava riscos na região em razão de atividades militares. O porta-voz da TAP, Filipe Moraes, afirmou: "A TAP confirma que retomará os voos para a Venezuela em 30 de março".

Companhias aéreas sinalizam retorno gradual às operações

Outras companhias também sinalizaram retorno. A American Airlines informou que pretende retomar seus voos para o país. Já a Copa Airlines, do Panamá, e sua subsidiária colombiana, Wingo, haviam anunciado há cerca de três semanas a retomada de suas operações na Venezuela.

Apesar dos anúncios, nem todas as empresas confirmaram oficialmente o retorno. A autoridade aeronáutica venezuelana, o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), negou há duas semanas informações sobre a volta das companhias espanholas Iberia, Air Europa e Plus Ultra.

De acordo com o setor aeronáutico venezuelano, a retomada ampla das operações internacionais não deve ocorrer antes de março. A companhia estatal Conviasa segue sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos desde 2020.