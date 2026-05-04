Num país onde as empresas de comunicação se transformaram em gigantes bilionários, alimentadas por esquemas publicitários poderosos e investimentos de marketing mirabolantes, sem compromissos reais com brasileiros e brasileiras, o jornalista Raimundo Rodrigues Pereira deixou uma contribuição preciosa para todos aqueles que se dedicam ao ofício de apurar e publicar notícias.

Inspirador, foi dirigente do Opinião e do Movimento, publicações que entraram para a história como veículos corajosos, competentes e absolutamente honestos na luta pela democracia e por reformas sociais no século XX e início do XXI, quando o Brasil e os brasileiros viveram às voltas com uma ditadura que matava e torturava para fazer de nosso país um país miserável, dependente e atrasado.

Militante com formação intelectual respeitável e coragem política comprovada, Raimundo tornou-se um gigante quando a maioria se apequenava e deixou à nação um tesouro único de informações e análises indispensáveis a um país em busca de seu futuro.

Poucos jornais foram tão perseguidos e massacrados como as publicações que Raimundo dirigiu, com talento raro e coragem. No momento atual da história brasileira e mundial, no qual o trabalho da mídia de informações se confunde com fantasias e mentiras apropriadas para parques de diversão, o rigor profissional e a coragem de Raimundo Pereira são o melhor remédio para quem confunde jornalismo com conto de fadas.

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