Lula defende soberania sobre minerais críticos e alerta para cenário global

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na terça-feira (24) que o Brasil precisa reforçar a proteção de suas riquezas naturais, especialmente os minerais críticos, diante de um cenário geopolítico considerado instável. Durante discurso, ele ressaltou que esses recursos são estratégicos para o país e não devem ser explorados por interesses estrangeiros. As declarações foram registradas durante a 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (CNDRSS), em Brasília.

Ao abordar o contexto internacional, Lula destacou que o mundo vive um momento de forte tensão, marcado por conflitos em diferentes regiões. Segundo o presidente, trata-se do período com maior número de confrontos desde a Segunda Guerra Mundial, além de um ambiente em que a democracia enfrenta ameaças e há crescimento de forças políticas de extrema direita.

Em sua fala, o presidente foi enfático ao tratar da soberania nacional sobre recursos naturais. “Os minerais do Brasil são nossos”, afirmou, ao reforçar que o país não permitirá que outras nações utilizem os minerais críticos e as terras raras brasileiras sem controle.

A declaração ocorre em um contexto em que esses insumos ganham importância estratégica global, sendo fundamentais para tecnologias avançadas e para a transição energética. Lula defendeu que o Brasil esteja atento a esses movimentos internacionais e preserve seus interesses econômicos e ambientais.