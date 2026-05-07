Alcolumbre pede agenda com Lula após rejeição de Messias pelo Senado

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), iniciou movimentos para se reunir com o presidente Lula após a Casa rejeitar, por 42 votos a 34, a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). O encontro, caso ocorra, marcará a primeira conversa entre os dois líderes desde a votação realizada no último dia 29, episódio que provocou desgaste político entre o Palácio do Planalto e a cúpula do Senado. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (7) em reportagem assinada pelos jornalistas Augusto Tenório e Catia Seabra, publicada pela Folha de S.Paulo.

Interlocutores do governo receberam o recado de que Alcolumbre pretende dialogar diretamente com Lula para reduzir tensões políticas e demonstrar que não pretende bloquear pautas de interesse do Executivo no Congresso Nacional.

A rejeição de Messias ao STF gerou forte repercussão política em Brasília (DF). Governistas e analistas políticos interpretaram o resultado como consequência de uma articulação entre parlamentares ligados ao bolsonarismo e setores do Centrão. Para integrantes da base aliada, a movimentação teve como pano de fundo o avanço das investigações sobre o escândalo financeiro envolvendo o Banco Master.

O placar consolidou uma das derrotas políticas mais expressivas do governo Lula no Senado desde o início do atual mandato presidencial. A votação também ampliou debates sobre a relação entre o Executivo e o Congresso em um momento considerado decisivo para a tramitação de propostas prioritárias do governo.

Propostas discutidas no Congresso

Entre os projetos que dependem de articulação política no Senado estão as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e da Segurança Pública. O Congresso também deve analisar o projeto voltado à regulamentação da exploração de minerais críticos e estratégicos no Brasil, conhecidos como terras raras.

Outra pauta considerada prioritária pelo governo federal envolve o debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1. A proposta ainda precisará passar pela avaliação dos senadores nos próximos meses.

Nos bastidores, aliados do Planalto avaliam que uma aproximação entre Lula e Alcolumbre pode ajudar a destravar negociações e reduzir o clima de tensão política após a derrota de Jorge Messias. O governo busca preservar apoio parlamentar para garantir avanços em votações estratégicas previstas para este ano.

A indicação rejeitada de Jorge Messias abriu uma nova frente de desgaste entre Executivo e Senado em um período marcado por disputas políticas em torno do Judiciário, da agenda econômica e das investigações relacionadas ao Banco Master.