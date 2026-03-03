Aliados de Flávio Bolsonaro articulam chapa com mulheres para reduzir rejeição

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem intensificado articulações políticas para montar uma chapa com presença feminina tanto na vice-presidência quanto no comando do Ministério da Economia, em movimento que busca reduzir a resistência do eleitorado feminino ao bolsonarismo, relata Andreia Sadi, do G1.

A estratégia vem sendo construída nos bastidores com ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro (PL) e envolve também a formatação de um programa econômico alinhado ao mercado.

Nos cálculos de aliados do senador, a presença de mulheres em postos estratégicos pode ajudar a reverter índices de rejeição. Na mais recente rodada da pesquisa Quaest, 55% dos eleitores declararam rejeitar o nome de Flávio Bolsonaro. Em dezembro, quando ele anunciou a pré-candidatura, o percentual era de 60%.

Para a vaga de vice-presidente, a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS) aparece como opção preferencial entre setores do bolsonarismo. Ela integrou o primeiro escalão do governo Bolsonaro e mantém interlocução com lideranças do agronegócio e do Congresso Nacional. Parte das articulações, no entanto, ainda sustenta a possibilidade de composição com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

No campo econômico, o nome defendido nos bastidores é o de Daniella Marques. Ex-presidente da Caixa Econômica Federal, ela é apontada como braço direito do ex-ministro da Economia Paulo Guedes. Daniella assumiu o comando do banco público após a saída de Pedro Guimarães, em meio a uma crise institucional, e passou a ser vista por integrantes do mercado financeiro como um nome de confiança para a área econômica.

Além das conversas sobre a formação da chapa, aliados de Flávio Bolsonaro também intensificaram a elaboração do programa econômico que deverá embasar a eventual candidatura. A construção desse plano é tratada como etapa central da estratégia política, especialmente diante do cenário de resistência identificado nas pesquisas de opinião.