André Mendonça mantém prisão do "Careca do INSS"

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter a prisão do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Na decisão, segundo o G1, o magistrado apontou que há risco de novas práticas criminosas caso o investigado seja colocado em liberdade, além de indícios de atuação para influenciar testemunhas e atrapalhar as investigações.

Decisão mantém prisão do lobista

Além de manter a prisão, o ministro negou o pedido da defesa para o desbloqueio de valores financeiros que, segundo os advogados, seriam destinados ao pagamento de dívidas trabalhistas com funcionários das empresas ligadas ao lobista. Mendonça entendeu que não havia justificativa para autorizar a liberação dos recursos. A defesa de Antônio Carlos Camilo Antunes foi procurada pela TV Globo, mas não se manifestou sobre a decisão até a última atualização da reportagem.

Supremo cobra esclarecimentos da PF

Na mesma decisão, o ministro André Mendonça determinou que a Polícia Federal (PF) esclareça se cumpriu algum mandado de busca e apreensão em endereços ligados ao lobista sem autorização judicial. A medida atende a um questionamento apresentado pelos advogados ao Supremo Tribunal Federal.

PF apura esquema bilionário no INSS

As investigações da Polícia Federal revelaram um amplo esquema de fraudes e desvios de recursos de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo a PF, associações que ofereciam serviços a aposentados e cadastravam beneficiários sem autorização, utilizando assinaturas falsas para efetuar descontos mensais nos benefícios pagos pelo INSS. De acordo com a Polícia Federal, o prejuízo estimado entre 2019 e 2024 pode chegar a R$ 6,3 bilhões.