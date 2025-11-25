Apoio do PP em 2026 dependerá de anistia a Bolsonaro, diz Ciro Nogueira

247 - O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, afirmou que o partido só apoiará um candidato ao Palácio do Planalto em 2026 caso haja compromisso explícito de conceder indulto a Jair Bolsonaro (PL) e aos demais condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

“O 1º critério — absolutamente excludente — do nosso apoio a presidente em 26 é se comprometer a conceder indulto e perdão ao presidente Bolsonaro, extensivo aos que participaram das depredações do 8 de janeiro. Direto e reto”, postou Ciro no X (antigo Twitter).

Aliado próximo e articulador estratégico

Considerado um dos nomes mais influentes da direita no Congresso, Ciro Nogueira foi um dos principais aliados de Bolsonaro, tendo comandado a Casa Civil durante seu governo. A postagem foi feita em um momento de movimentação intensa entre partidos oposicionistas para tentar emplacar propostas de anistia no Legislativo.

Disputa em torno da anistia e pressão sobre partidos

Entre os projetos em debate está o chamado PL da Dosimetria, relatado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade). A proposta revisa penas aplicadas aos réus do 8 de janeiro, mas não concede perdão integral. Segundo Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-mandatário, o Partido Liberal não aceita soluções intermediárias e defende exclusivamente a anistia total. Com a prisão de Bolsonaro, lideranças do PL reorganizaram sua estratégia para tentar retomar a tramitação de textos favoráveis ao perdão.