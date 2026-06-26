Após entrada da AGU, Rumble amplia equipe jurídica em ação contra Moraes nos EUA
Plataforma reforça equipe jurídica nos Estados Unidos em processo que contesta decisões do ministro do STF
247 - A plataforma de vídeos Rumble ampliou a equipe jurídica responsável pela ação movida nos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A mudança ocorre poucos dias depois de a Advocacia-Geral da União (AGU) ingressar no processo em nome do Brasil. As informações são do Metrópoles.
A plataforma incluiu a advogada Rossana Baeza, do escritório Boies Schiller Flexner LLP, para atuar no caso ao lado do advogado Martin De Luca. A Rumble e a Trump Media são autoras da ação apresentada à Justiça estadunidense.
De acordo com a ação, as empresas acusam Moraes de determinar de forma ilegal o bloqueio de perfis de pessoas residentes nos Estados Unidos em plataformas sediadas naquele país. Também afirmam que o ministro promove censura supostamente ilegal contra discursos políticos de usuários alinhados à direita, entre eles Allan dos Santos.
Plataforma foi suspensa no Brasil
A Rumble, plataforma de compartilhamento de vídeos popular entre conservadores nos Estados Unidos e semelhante ao YouTube, está proibida de operar no Brasil desde fevereiro de 2025 por decisão de Alexandre de Moraes.
Na ocasião, o ministro determinou a suspensão da plataforma por descumprimento de decisões da Justiça brasileira. Segundo Moraes, apoiadores de Jair Bolsonaro utilizavam a rede para disseminar notícias falsas e promover ataques às instituições democráticas. O magistrado também afirmou que todas as empresas que atuam no Brasil estão sujeitas à legislação brasileira.