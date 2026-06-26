Após entrada da AGU, Rumble amplia equipe jurídica em ação contra Moraes nos EUA

247 - A plataforma de vídeos Rumble ampliou a equipe jurídica responsável pela ação movida nos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A mudança ocorre poucos dias depois de a Advocacia-Geral da União (AGU) ingressar no processo em nome do Brasil. As informações são do Metrópoles.

A plataforma incluiu a advogada Rossana Baeza, do escritório Boies Schiller Flexner LLP, para atuar no caso ao lado do advogado Martin De Luca. A Rumble e a Trump Media são autoras da ação apresentada à Justiça estadunidense.

De acordo com a ação, as empresas acusam Moraes de determinar de forma ilegal o bloqueio de perfis de pessoas residentes nos Estados Unidos em plataformas sediadas naquele país. Também afirmam que o ministro promove censura supostamente ilegal contra discursos políticos de usuários alinhados à direita, entre eles Allan dos Santos.

Plataforma foi suspensa no Brasil

A Rumble, plataforma de compartilhamento de vídeos popular entre conservadores nos Estados Unidos e semelhante ao YouTube, está proibida de operar no Brasil desde fevereiro de 2025 por decisão de Alexandre de Moraes.

Na ocasião, o ministro determinou a suspensão da plataforma por descumprimento de decisões da Justiça brasileira. Segundo Moraes, apoiadores de Jair Bolsonaro utilizavam a rede para disseminar notícias falsas e promover ataques às instituições democráticas. O magistrado também afirmou que todas as empresas que atuam no Brasil estão sujeitas à legislação brasileira.