Após vazamento de imagens, casa de Bolsonaro terá rastreamento de drones

247 - A casa onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar, em Brasília, passou a ser monitorada por um sistema de rastreamento de drones instalado na portaria do condomínio Solar de Brasília. A medida foi adotada após o vazamento de imagens do local, reforçando o controle do espaço aéreo na região.

De acordo com o SBT News, o equipamento foi instalado na tarde desta segunda-feira (30) pelo Batalhão de Aviação da Polícia Militar do Distrito Federal. A ação atende a uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que proibiu o sobrevoo de drones em um raio de 100 metros da residência.

Sistema avançado de monitoramento

Considerado um dos mais modernos da corporação, o equipamento possui zoom óptico, sensor térmico e precisão de localização de até três metros. Segundo o tenente Yuri, a tecnologia não atua como mecanismo de neutralização de drones, mas permite identificar aeronaves irregulares e localizar seus operadores em tempo real, viabilizando a abordagem policial.

Operação e alcance da tecnologia

O monitoramento será realizado por meio de varreduras com duração aproximada de 50 minutos, ao menos duas vezes ao dia, nos períodos da manhã e da noite. A operação seguirá durante os 90 dias em que Bolsonaro permanecerá em prisão domiciliar.

O sistema tem alcance de até cinco quilômetros ao redor da residência. Apesar de possuir capacidade para operar em altitudes de até cinco mil metros, o equipamento será utilizado entre 120 e 130 metros, evitando interferência no tráfego aéreo e garantindo a segurança e a privacidade no entorno do imóvel.