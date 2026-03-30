Moraes manda defesa de Jair Bolsonaro explicar fala de Eduardo sobre gravação de vídeo para o pai

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta segunda-feira (30) que a defesa de Jair Bolsonaro apresente, em até 24 horas, esclarecimentos sobre um possível descumprimento das regras da prisão domiciliar. A decisão foi tomada após a circulação de um vídeo em que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro afirma ter gravado conteúdo durante um evento nos Estados Unidos para mostrar ao pai. As informações são do Metrópoles.

"Vocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu estou mostrando para o meu pai e eu vou provar para todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento de forma injusta, tirando o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado", disse Eduardo.

Na decisão, Moraes lembrou que, ao conceder a prisão domiciliar ao ex-mandatário, proibiu o uso de celulares, telefones ou qualquer outro meio de comunicação externa, além do acesso a redes sociais. Diante da declaração de Eduardo Bolsonaro, o ministro apontou indícios de possível violação das medidas cautelares e solicitou explicações formais da defesa.

O vídeo mencionado foi publicado na rede social X e mostra Eduardo durante participação na Conferência da Ação Política Conservadora, realizada no sábado (28), nos Estados Unidos.

Jair Bolsonaro deixou o hospital DF Star, em Brasília, na sexta-feira (27), após quase duas semanas internado por broncopneumonia bacteriana. O ex-mandatário foi autorizado a retornar para casa por decisão de Moraes, proferida na terça-feira (24). A medida estabeleceu o cumprimento de prisão domiciliar pelo prazo inicial de 90 dias.