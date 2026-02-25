Aprovação a Lula encolhe e chega a 46,6%, indica pesquisa Atlas

247 - A aprovação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recuou e atingiu 46,6%, enquanto a desaprovação chegou a 51,5%, segundo levantamento nacional divulgado nesta terça-feira (25). Os dados fazem parte da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg de fevereiro de 2026, realizada com 4.986 entrevistados em todo o país.

O estudo, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07600/2026 e conduzido entre os dias 19 e 24 de fevereiro, aponta ainda que 1,8% dos entrevistados disseram não saber avaliar o desempenho do presidente . O levantamento tem margem de erro de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%.

No detalhamento da avaliação do governo, 48,4% classificam a gestão como “ruim” ou “péssima”, enquanto 42,7% consideram “ótima” ou “boa”. Outros 8,9% avaliam a administração como “regular” . A soma dos que veem o governo como “ótimo”, “bom” ou “regular” chega a 51,6%.

Rejeição dos pré-candidatos à Presidência

O levantamento também mediu a rejeição de lideranças políticas com ou sem potencial candidatura ao Palácio do Planalto em 2026. De acordo com o estudo, 48,2% afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro aparece com 46,4% de rejeição, seguido por Jair Bolsonaro, com 44,2%.

Na sequência, Renan Santos registra 43,7%, Nikolas Ferreira 42,2% e Michelle Bolsonaro 40,8%. Eduardo Leite soma 38,3%, Ronaldo Caiado 36,6%, Romeu Zema 36,4% e Ratinho Jr. 35,7%. Tarcísio de Freitas aparece com 35,5%, Ciro Gomes com 34,4% e Fernando Haddad com 33,8%. Apenas 2,3% afirmaram não rejeitar nenhum dos nomes apresentados.