“Ataque à Venezuela só visa petróleo e minérios”, diz Marcelo Uchôa

247 - O jurista Marcelo Uchôa desmentiu os argumentos usados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o ataque de forças estadunidenses contra a Venezuela, que teve o presidente Nicolás Maduro sequestrado.

“Trump plantou no coração da América Latina um terror com potencial de gerar dor e sofrimento para todos os povos da região. O ataque à Venezuela nada tem a ver com drogas, só visa petróleo e minérios. Ou o mundo se insurge agora ou violentos conflitos ocorrerão. Acordem, ONU/OEA”, escreveu o jurista na rede social X.

“Pelo Direito Internacional, o principal dever de uma nação é respeitar a soberania das demais; o segundo é resolver seus conflitos internacionais de modo pacífico. O ato de Trump não só ignora as Cartas da ONU e da OEA, como, inclusive, legitima o direito de defesa venezuelano”.

