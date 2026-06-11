Banco Master captou ao menos R$ 4,4 bilhões de fundos de previdência de estados e municípios

247 - O Banco Master, controlado pelo empresário Daniel Vorcaro, recebeu ao menos R$ 4,4 bilhões em investimentos provenientes de institutos de previdência de estados e municípios antes de sua liquidação. A informação foi revelada em levantamento da CNN Brasil, que identificou aportes de diversos fundos previdenciários públicos em operações atualmente sob análise de órgãos de investigação.

Segundo a reportagem, grande parte desses investimentos foi realizada sem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), mas acompanhada da promessa de retornos elevados aos investidores. As aplicações vêm sendo examinadas em diferentes frentes investigativas, incluindo apurações conduzidas pela Polícia Federal (PF).

O maior volume de recursos identificado até o momento teve origem na Rioprevidência, fundo responsável pela previdência dos servidores do estado do Rio de Janeiro. Em 2023, o instituto realizou um aporte inicial de R$ 970 milhões no Banco Master. No ano seguinte, novos investimentos elevaram o montante total aplicado para R$ 3,6 bilhões.

Além dos recursos do Rio de Janeiro, o levantamento aponta investimentos de R$ 400 milhões provenientes do estado do Amapá. Também foram identificados aportes de R$ 97 milhões da previdência de Maceió (AL), R$ 93 milhões de São Roque (SP), R$ 87 milhões de Cajamar (SP) e R$ 13 milhões de Santo Antônio de Posse (SP).

Os dados indicam ainda que fundos previdenciários dos estados de Goiás, Amazonas e Mato Grosso do Sul destinaram, em conjunto, cerca de R$ 154 milhões ao Banco Master.

Uma das descobertas mais recentes da Polícia Federal envolve um investimento de R$ 3 milhões realizado em 2024 pelo instituto de previdência do município de Paulista, no litoral de Pernambuco. De acordo com as investigações, a aplicação oferecia rentabilidade de 7% ao ano mais a variação do IPCA.

Nesse caso específico, a PF apura suspeitas de pagamento de propina por parte do Banco Master a gestores do fundo previdenciário em troca da realização do investimento. As investigações buscam esclarecer as circunstâncias da operação e eventuais irregularidades relacionadas à destinação dos recursos.

A CNN Brasil também revelou anteriormente que uma investigação conduzida pela Compliance Zero descreve uma atuação de Daniel Vorcaro e de aliados em diferentes estados e municípios para captar recursos de fundos de previdência ligados ao pagamento de aposentadorias e pensões. De acordo com investigadores, a estratégia teria contribuído para ampliar o patrimônio do banco e de seu controlador.

Em nota, a Prefeitura de Paulista informou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. O instituto de previdência do município também manifestou disposição para fornecer esclarecimentos. Segundo a administração municipal, as supostas irregularidades mencionadas ocorreram em uma gestão anterior.

A Rioprevidência adotou posicionamento semelhante e afirmou que está colaborando com os órgãos responsáveis pelas investigações.