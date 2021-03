Bolsonaro: "imagine a pandemia com Lula presidente da República?"

À frente de um governo que sabota os esforços para conter o avanço do coronavírus, que já matou quase 270 mil brasileiros, Jair Bolsonaro sugeriu que o país estaria pior se Lula fosse presidente edit

247 - Em chegada ao Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro comentou a histórica entrevista coletiva do ex-presidente Lula nesta quarta-feira (10) na qual o petista fez duras críticas acerca da condução da pandemia de Covid-19 pelo "desgoverno" federal.

Bolsonaro, que guiou o país para a marca de quase 270 mil mortos pela doença, sugeriu que o Brasil estaria em situação pior se Lula fosse hoje presidente da República. "Imagina se o PT estivesse no governo? Seria roubado no mínimo 90% do que foi entregue para esses entes federados", insinuou Bolsonaro.

Ele também voltou a mentir ao dizer que o Supremo Tribunal Federal (STF) o impediu de adotar políticas de combate à pandemia. "Segundo decisão do STF, ao governo federal coube basicamente o envio de recursos e meios para que a saúde fosse atendida em estados e municípios. Não faltou recurso, então o governo federal fez sua parte. Então não se justifica essa crítica do ex-presidente Lula, que agora inicia uma campanha. Como não tem nada para mostrar de bom, e essa é uma regra do PT, a campanha dele é baseada em criticar, mentir e desinformar. Nada mais além disso".

Lula, por sua vez, afirmou que se fosse presidente durante a pandemia teria "criado um comitê de crise, envolvendo ministério da Saúde, secretários dos estados, cientistas e toda semana orientar a sociedade brasileira do que fazer”, coisa que o Brasil não fez sob Bolsonaro.

