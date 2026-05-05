Lula deve intensificar presença em podcasts durante campanha

247 - A campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende ampliar a presença do petista em podcasts e videocasts durante a fase mais intensa da disputa eleitoral, com foco em programas de política e também em atrações de temas variados, como futebol e games.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, responsáveis pela estratégia de comunicação da candidatura planejam concentrar essa agenda principalmente após as convenções partidárias, previstas para julho e agosto, quando a corrida eleitoral deve entrar em seu período mais decisivo.

Um dos defensores da estratégia é o secretário nacional de Comunicação do PT, Eden Valadares. A avaliação é que a participação de Lula em formatos digitais pode ajudar a aproximar o presidente de públicos mais amplos e reduzir o peso da linguagem tradicional da política.

“[Pretendemos] Levar Lula para vídeo e podcasts de temas variados, que topem falar sobre política na época das eleições”, afirmou Valadares.

Estratégia mira públicos fora da política

A ideia não se limita a programas voltados exclusivamente ao debate político. De acordo com o dirigente petista, videocasts e podcasts de outros segmentos também estão no radar da comunicação da campanha.

O objetivo, segundo Valadares, é diminuir um pouco o “politiquês” do candidato e explorar formatos em que a conversa possa alcançar públicos que não acompanham necessariamente os canais tradicionais da política.

A aposta se baseia no alcance desses programas, que em alguns casos acumulam milhões de acessos. Além da audiência original, os conteúdos costumam continuar repercutindo por meio de cortes publicados em redes sociais, ampliando a circulação das falas dos entrevistados por mais tempo.

Campanha dos EUA é citada como referência

Entre as referências observadas pelo PT está a campanha presidencial norte-americana de 2024, quando Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, e Kamala Harris recorreram a podcasts e videocasts como parte de suas estratégias de comunicação.

Segundo Valadares, Trump teria percebido antes de Harris a força desses palanques digitais. A leitura da comunicação petista é que esse tipo de presença pode ser relevante para disputar atenção em ambientes nos quais o público consome política misturada a entretenimento, esporte, tecnologia e cultura digital.

Debates ainda não foram confirmados

Apesar do planejamento para intensificar a presença de Lula em podcasts e videocasts, ainda não há definição sobre a participação do presidente em debates eleitorais.

Representantes do PT têm participado de reuniões preparatórias com veículos interessados em organizar esses encontros. Até o momento, porém, não houve confirmação da presença de Lula em nenhum debate.