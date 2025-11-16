Boulos, Marina e Sonia Guajajara se reúnem com cacique Raoni na COP30

247 - Ministros do governo federal participaram, no sábado (15), de uma reunião com o cacique Raoni Mẽtyktire na zona azul da COP30, realizada em Belém (PA). O encontro ocorreu no principal espaço da conferência da ONU sobre mudanças climáticas.

A reunião foi revelada pela Folha de S.Paulo, que informou que Guilherme Boulos (Secretaria-Geral), Marina Silva (Meio Ambiente) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas) ouviram as reivindicações apresentadas por Raoni e se comprometeram a encaminhar as demandas aos órgãos competentes do governo.

Raoni expôs preocupações sobre impactos ambientais e pressões territoriais enfrentadas por povos originários. O encontro ganhou peso político por ter ocorrido um dia após a mobilização de indígenas do povo munduruku, que protestaram na sexta-feira (14) em frente ao acesso principal da COP30.

Os manifestantes pediram a revogação do decreto que institui o Plano Nacional de Hidrovias — aprovado neste ano pelo governo Lula — e denunciaram riscos decorrentes de grandes empreendimentos previstos para áreas sensíveis da Amazônia. A pauta incluiu também o pedido de cancelamento da Ferrogrão, projeto de ferrovia projetado para ligar Mato Grosso ao Pará.

A presença de três ministros reforçou a sinalização de que o governo acompanhará as demandas levadas por Raoni e pelas lideranças munduruku, especialmente em um momento em que a política ambiental e indígena do país é tema central das discussões globais sobre clima.