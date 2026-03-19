Caminhoneiros suspendem greve após avanço em acordo com governo e terão reunião com Boulos

247 - A categoria dos caminhoneiros decidiram suspender a greve que estava prevista para esta quinta-feira (19) e optaram por manter as negociações com o governo federal. A decisão ocorreu após avanços nas tratativas envolvendo o preço dos combustíveis e as condições do transporte rodoviário de cargas.

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, lideranças da categoria serão recebidas na próxima semana, em Brasília, pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, em mais uma etapa do diálogo com o governo.

Assembleia definiu suspensão da paralisação

A decisão de não realizar a greve foi tomada em assembleia realizada na tarde desta quinta-feira. Representantes de diversas associações avaliaram o cenário da categoria, especialmente diante da alta do diesel e da pressão sobre os valores do frete. Diante desse contexto, os caminhoneiros optaram por manter o canal de negociação aberto, evitando a paralisação nacional e apostando em medidas institucionais para atender às reivindicações.

Governo edita medida sobre piso do frete

No mesmo dia, o governo federal publicou uma Medida Provisória (MP) que reforça as regras para o cumprimento do piso mínimo do frete rodoviário. A iniciativa é considerada uma resposta direta a uma das principais demandas da categoria.

De acordo com o governo, a medida busca ampliar a proteção aos caminhoneiros, aumentar a transparência nas operações e intensificar a fiscalização sobre contratantes e empresas do setor.

Penalidades mais duras para empresas

Entre as mudanças previstas na MP está o endurecimento das penalidades para quem descumprir as regras. Empresas transportadoras poderão sofrer sanções que vão desde a suspensão cautelar do registro, multa que podem variar de R$ 1 milhão a R$ 10 milhões. Também está previsto o cancelamento da autorização para operar por até dois anos, em casos mais graves ou de reincidência.