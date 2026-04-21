Carlos Bolsonaro reclama nas redes: direita não divulga seu irmão Flávio

247 – O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) fez um desabafo público nas redes sociais ao criticar a falta de mobilização de lideranças e militantes da direita em torno da pré-candidatura presidencial de seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em publicação recente, ele afirmou estar realizando um levantamento interno e classificou como “estarrecedor” o baixo engajamento dentro do próprio partido.

Segundo Carlos Bolsonaro, prefeitos, vereadores, lideranças locais e filiados do Partido Liberal estariam, em sua maioria, sem qualquer manifestação pública em apoio ao nome de Flávio Bolsonaro. “É estarrecedor perceber que a esmagadora maioria não tem sequer uma postagem sobre o tema há mais de 4 meses iniciadas a corrida eleitoral”, escreveu.

Cobrança interna e ameaça de levar tema à executiva

O vereador afirmou que pretende levar o tema à executiva do partido, indicando uma pressão interna para forçar maior alinhamento político. Para ele, a ausência de mobilização compromete qualquer projeto eleitoral.

“Quem quer vencer precisa agir, comunicar e vestir a camisa”, disse, acrescentando que, neste momento, o mínimo esperado seria a manifestação pública por meio de postagens nas redes sociais.

Carlos Bolsonaro também criticou integrantes da direita que, segundo ele, ignoram tanto a pré-candidatura de seu irmão quanto o cenário político mais amplo. “Seguimos tentando ajudar a manter vivos politicamente, inclusive muitos que por algum motivo ignoram Flávio Bolsonaro e não dão bola para a situação do Brasil, de @jairbolsonaro e muitos outros presos políticos”, afirmou.

Discurso de risco político e apelo à militância

Na publicação, o vereador adota um tom de alerta ao sugerir que, sob o presidente Lula, o processo eleitoral poderia estar comprometido — uma afirmação que não apresenta evidências. Ele também reconhece que sua postura pode gerar reações negativas dentro do próprio campo político.

“Sei que pessoalmente não ganho nada com isso, pelo contrário, gerarei ‘revolta’ e até possível ‘perda de apoio’ por parte de alguns”, escreveu. Ainda assim, afirma agir por convicção pessoal. “São a minha consciência, meus valores e os seguirei com muita tranquilidade”, completou.

Mobilização digital e base popular

Em outro trecho, Carlos Bolsonaro exaltou a militância digital e a base popular do bolsonarismo, mencionando o papel das chamadas “tias do zap” e “tios do churrasco” como fundamentais para a sustentação política do grupo.

Ele também convocou apoiadores a pressionar lideranças locais: “Se os senhores também perceberem isso na sua cidade, estado e em outros locais, cobrem e exponham respeitosamente”, orientou.

Tensão e divisão no campo da direita

Apesar de afirmar que sua crítica busca “união e coerência”, o tom do texto revela tensões internas na direita brasileira, especialmente em torno da definição de candidaturas e da estratégia eleitoral.

“Isso não é divisão, é busca por união e coerência. O resto é narrativa de quem não merece seu apoio ou simplesmente está dormindo no ponto”, afirmou.

Encerrando a publicação, Carlos Bolsonaro apelou ao sentimento de urgência política e à mobilização ideológica de sua base. “Seguimos, pois temos um Brasil para ajudar a salvar! Não é por mim, mas por nossos filhos e netos!”, concluiu.