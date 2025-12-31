Caso Master: advogados de Vorcaro acionam Toffoli por vazamento sobre depoimento

247 - A defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, protocolou nesta terça-feira (30) um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando a apuração de um possível vazamento de informações relacionadas às perguntas feitas ao banqueiro durante seu depoimento à Corte. Os advogados alegam que detalhes do conteúdo, que deveriam permanecer sob sigilo, teriam circulado indevidamente.

Segundo a coluna da jornalista Basília Rodrigues, do SBT, os defensores relataram que antes do início da oitiva foram adotadas medidas para preservar o sigilo, incluindo a entrega dos telefones celulares pelos integrantes da defesa.

Medidas de segurança e questionamentos da defesa

De acordo com os advogados, apesar das precauções adotadas, informações sobre o teor das perguntas teriam sido divulgadas por outras pessoas que participaram do depoimento. O processo tramita sob sigilo, decretado em novembro pelo ministro relator Dias Toffoli. O depoimento de Daniel Vorcaro teve duração aproximada de duas horas e meia e integra o inquérito que investiga possíveis irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master.

Depoimentos e divergências no inquérito

Após a oitiva do banqueiro, o STF ouviu o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. Conforme relataram fontes do tribunal, divergências entre os dois depoimentos foram identificadas de forma imediata, indicando contradições relevantes para o andamento das investigações.

Na sequência, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, também prestou depoimento. Segundo as informações apuradas, ele foi dispensado da etapa de acareação e liberado pelo STF logo após sua fala.