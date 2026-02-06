Ciro Nogueira anuncia voto em Jorge Messias para o STF

247 - O senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou que votará a favor de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) e declarou que pretende atuar publicamente para defender o nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O posicionamento chama atenção por partir de um dos principais líderes da oposição no Congresso Nacional.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. a manifestação do senador reforça a percepção de que a resistência política enfrentada por Messias no Senado, responsável por aprovar a indicação ao STF, começa a perder força.

Apoio da oposição sinaliza mudança no Senado

Ex-ministro da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira foi um dos nomes mais influentes da oposição nos últimos anos. Ao declarar apoio a um indicado de Lula, o senador passa a contribuir para consolidar um cenário mais favorável à aprovação de Jorge Messias no Senado. A declaração também ganha peso por ocorrer em meio a um ambiente de forte disputa política em torno da indicação, que chegou a enfrentar críticas intensas no Congresso.

Ciro promete campanha e elogia perfil de Messias

"Eu gostaria que Bolsonaro estivesse indicando o Messias. Agora, mesmo sendo o Lula, eu vou votar nele. Mais do que isso: eu vou me expor e vou fazer campanha", afirmou o parlamentar. O senador também destacou que conhece Jorge Messias há muitos anos e fez elogios ao perfil do advogado-geral da União.

"Messias nasceu em Pernambuco, mas viveu por muitos anos no Piauí. Eu o conheço há muitos anos. Ele é preparadíssimo. Além disso, é honesto e tem um coração muito bom", disse. Ciro ainda comparou o indicado de Lula ao ministro Cristiano Zanin, também escolhido pelo presidente para o Supremo. "Os dois são humildes, não gostam de holofotes", afirmou.

O parlamentar declarou ainda que, mesmo se posicionando como oposição ao governo, não costuma votar contra indicações ao STF quando considera que os nomes apresentados atendem aos requisitos jurídicos necessários para ocupar o cargo.

Resistência de Alcolumbre teria perdido força

Indicado por Lula em novembro, Jorge Messias enfrentou, segundo a coluna, forte pressão política no Senado. O texto cita que um dos principais focos de resistência era o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que teria feito críticas duras ao nome. Alcolumbre, contudo, já teria recuado e suspendido ataques, o que poderia contribuir para acelerar o processo de aprovação do indicado ao STF.

Bastidores apontam articulação política com Lula

A declaração de Ciro Nogueira também é considerada simbólica por ocorrer após relatos de uma tentativa de reaproximação entre o senador e Lula. Segundo o jornal paulista, o parlamentar teria participado de uma reunião com o presidente em dezembro, na Granja do Torto, com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O senador nega ter estado com Lula nessa data e afirma que estava no Piauí no dia 23 de dezembro, quando o encontro teria ocorrido.

A publicação relata que a conversa teria como objetivo discutir uma possível articulação eleitoral no Piauí, estado governado pelo PT, onde Ciro pretende disputar a reeleição ao Senado em 2026. Nesta linha, políticos envolvidos nas negociações afirmam que o senador busca um pacto no qual Lula apoiaria enfaticamente apenas um candidato ao Senado, Marcelo Castro (MDB), o que facilitaria a reeleição de Ciro, já que haverá duas vagas em disputa.

Ao confirmar a existência do encontro, um aliado de Nogueira afirmou que o senador busca garantir que o governo e o PT não atrapalhem sua candidatura. Em troca, acenaria com uma neutralidade do PP na disputa presidencial, evitando uma aliança formal com o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em eventual disputa contra Lula.