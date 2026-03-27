Conselheiro de Trump declara apoio a Flávio Bolsonaro

247 - O conselheiro político norte-americano Jason Miller, aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. O encontro entre os dois ocorreu durante a CPAC (Conservative Political Action Conference), nos Estados Unidos, onde Miller publicou uma mensagem nas redes sociais exaltando o parlamentar brasileiro. Ao compartilhar uma foto ao lado do senador, escreveu em português: “O nosso próximo presidente. Já ganhou!”.

No mesmo contexto, Miller voltou a reforçar sua posição em outra publicação, desta vez em inglês, ao compartilhar um vídeo divulgado por Flávio Bolsonaro. O conteúdo traz críticas a uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na qual ele afirma, por engano, que o Brasil será respeitado “no mundo do crime”. Ao repercutir o vídeo, o conselheiro afirmou: “FlavioBolsonaro will be the next President of Brazil”.

Apoio explícito em evento conservador

O encontro entre Miller e Flávio Bolsonaro ocorreu durante a CPAC, considerada um dos principais fóruns internacionais do conservadorismo. O evento reúne anualmente lideranças políticas, empresários e ativistas ligados à direita, sobretudo dos Estados Unidos, consolidando-se como espaço de articulação global desse campo ideológico.

A edição deste ano da CPAC também conta com a participação do ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL), irmão de Flávio, como um dos oradores convidados. O evento tem se destacado como uma vitrine para lideranças conservadoras e estratégias políticas em escala internacional, ampliando conexões entre figuras influentes da direita global.