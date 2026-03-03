CPMI do INSS: Alcolumbre vai ouvir advocacia do Senado para decidir sobre quebra de sigilo do filho de Lula

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), informou que pretende analisar o pedido apresentado por parlamentares da base do governo para anular a votação que autorizou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS a quebrar os sigilos bancário, fiscal e telemático de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha. “Estou querendo decidir. Vou ouvir a advocacia”, disse Alcolumbre, segundo o G1. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

A declaração foi feita após parlamentares governistas recorrerem ao comando do Senado após a comissão aprovar a medida em votação simbólica, procedimento em que a contagem ocorre de forma visual, sem registro nominal de votos.

Votação simbólica gera controvérsia

De acordo com o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), suplentes não teriam direito a voto na deliberação. No momento da votação, os parlamentares favoráveis deveriam permanecer sentados, enquanto os contrários precisariam se levantar. Ao anunciar o resultado, Viana contabilizou sete votos contrários, desconsiderando os suplentes.

A base governista sustenta que detinha maioria no colegiado e questiona a condução da sessão. O pedido encaminhado a Alcolumbre busca a anulação da decisão que autorizou a quebra dos sigilos.

Mensagens apreendidas pela PF ampliam debate

Fábio Luís passou a ser citado por parlamentares da oposição após a Polícia Federal apreender mensagens trocadas entre o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e a empresária Roberta Luchsinger. Segundo as investigações, haveria possíveis referências a ele nas conversas.

Roberta Luchsinger, apontada como amiga de Lulinha, teria recebido pagamentos de Antunes para atuar junto a órgãos da área de saúde na comercialização de produtos à base de cannabis medicinal. Ela foi alvo de operação da Polícia Federal e afirma que não houve irregularidades em sua relação com Antunes.