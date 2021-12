Dallagnol tenta justificar arquivamento da farsa do triplex e é detonado nas redes

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, Deltan Dallagnol, denunciao por diversos crimes, em nota nas redes sociais, criticou o Ministério Público Federal por defender a extinção do caso do triplex do Guarujá contra o ex-presidente Lula (PT).

O MPF reconheceu a prescrição do processo, citando a decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou as condenações de Lula e transferiu o caso para Brasília.

Nas redes sociais, Dallagnol chamou de "absurda e fantasiosa" a justificativa da defesa do ex-presidente, que denunciou os crimes da Lava Jato e o conluio entre o ex-juiz Sergio Moro e o procurador da Lava Jato para condenar Lula sem provas e retirá-lo das eleições de 2018 - pavimentando assim o caminho para a eleição de Jair Bolsonaro, num governo do qual Moro fez parte.

PUBLICIDADE

Em sua nota, Dallagnol ignora os crimes envolvendo a condenação do ex-presidente, denunciados pela Vaza Jato, e diz que Lula foi "acusado neste caso por crimes gravíssimos de corrupção e lavagem de dinheiro". O petista ficou preso por 580 dias sem provas, numa operação política que contou com a participação do STF. A Corte suprema, no entanto, após muita pressão, reconheceu que a condenação feita por Moro não valeu, pois ele foi declarado parcial.

O ex-procurador também destacou um suposto "reconhecido profissionalismo, em qualquer vínculo partidário em seus passado" dos integrantes da Lava Jato. Moro e Dallagnol planejam ser candidatos em 2022 pelo Podemos, partido que é opositor do ex-presidente Lula.

As declarações de Dallagnol nas redes sociais foram amplamente denunciadas por internautas nas redes sociais. Confira.

PUBLICIDADE

Oi Deltan mandaram te entregar isso aqui pic.twitter.com/OsJvjUh7ox — ☆☆ тнαтιαηαρ ☆☆ (@thatianap) December 7, 2021





A cara nem treme! Toma vergonha! PUBLICIDADE December 7, 2021





Perdeu, Playboy — Ricardo Pereira (@ricardope) December 7, 2021





PUBLICIDADE

poxa pic.twitter.com/s9ocmkVvrg — O Menino do Trem DESGOVERNADO (@blogdodourado) December 7, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: