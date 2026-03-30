Defesa de Bolsonaro diz a Moraes que soube de fala de Eduardo sobre vídeo após receber intimidação

247 - A defesa de Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o ex-mandatário não tinha conhecimento prévio do vídeo citado por Eduardo Bolsonaro e que tomou ciência do episódio apenas após despacho do ministro Alexandre de Moraes. Os advogados também negaram qualquer tipo de comunicação irregular durante o período de prisão domiciliar.

Segundo o G1, a manifestação enviada ao STF afirma que o caso só foi conhecido após a intimação judicial. No documento, a defesa destacou que “inicialmente, esclarece-se que o conhecimento do fato mencionado somente ocorreu por ocasião da intimação do r. despacho, não havendo ciência prévia da gravação realizada por terceiro durante evento ocorrido no exterior, tampouco de sua posterior divulgação em rede social”.

Moraes pede explicações sobre vídeo de Eduardo

O posicionamento da defesa ocorreu após Alexandre de Moraes solicitar esclarecimentos sobre uma fala de Eduardo Bolsonaro durante participação em um evento conservador realizado no Texas, nos Estados Unidos. No registro citado, o ex-deputado aparece com um celular e afirma que estaria gravando um vídeo para mostrar ao pai. Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado e participou do encontro no último fim de semana.

Defesa nega comunicação irregular

Na manifestação, os advogados sustentam que não há qualquer evidência de contato entre Bolsonaro e terceiros por meios proibidos. “Não há dado objetivo que indique comunicação atual, direta ou indireta, com o Peticionário, tampouco gravação reprodução ou utilização de qualquer meio vedado no âmbito da prisão domiciliar humanitária temporária”, afirmaram.

A defesa também destacou que o ex-mandatário cumpre integralmente as determinações impostas pelo STF, incluindo as restrições ao uso de celular e redes sociais.

Prisão domiciliar e medidas impostas

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a última sexta-feira (27), após passar duas semanas internado em um hospital particular em Brasília para tratar um quadro de broncopneumonia.

Ao converter a prisão, Moraes determinou medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de acesso a dispositivos eletrônicos e redes sociais. Segundo os advogados, todas as exigências vêm sendo cumpridas de forma rigorosa e contínua. O ex-mandatário foi condenado a uma pena de 27 anos e três de prisão por tramar um golpe de Estado após perder o pleito presidencial de 2022.