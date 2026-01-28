Deputadas do Psol e Rede pedem à PGR afastamento de Toffoli no caso Master

247 - Deputadas federais do Psol e da Rede Sustentabilidade acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) para solicitar o afastamento do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal federal (STF) da relatoria do inquérito que apura denúncias envolvendo o Banco Master na Corte As parlamentares argumentam que fatos divulgados pela imprensa levantam questionamentos sobre a imparcialidade do ministro no caso.

De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, o pedido é assinado por Heloísa Helena (Rede-RJ), Fernanda Melchionna (Psol-RS) e Sâmia Bomfim (Psol-SP). A representação menciona reportagens que tratam da relação de Toffoli com pessoas investigadas no inquérito.

Pedido questiona relatoria no STF

Na solicitação encaminhada à PGR, as deputadas citam notícias que apontam a participação do ministro em uma viagem realizada em voo particular ao lado de um advogado que atua na defesa de investigados ligados ao Banco Master. O deslocamento ocorreu quando Toffoli viajou ao Peru para acompanhar a final da Libertadores de 2025.

As parlamentares sustentam que a situação compromete a necessária distância entre o relator do processo e pessoas diretamente interessadas no desfecho da investigação, razão pela qual defendem sua retirada da condução do inquérito.

Ao comentar a iniciativa, a deputada Heloísa Helena afirmou que “a nossa representação é o cumprimento de nossa obrigação parlamentar, mas ela, em nada, substitui a única ferramenta capaz de desvendar os esgotos do Banco Master que é a CPMI, para que o povo brasileiro possa, didaticamente, acompanhar e não permitir que tanta promiscuidade volte a acontecer no país”.

Outras ações pelo afastamento do ministro

A representação apresentada por Psol e Rede é a primeira iniciativa de parlamentares da esquerda pedindo formalmente o afastamento de Toffoli do caso. Antes disso, o Partido Novo, que integra a oposição, também havia acionado a PGR com solicitação semelhante.

A ação do Novo foi protocolada após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, arquivar um pedido anterior feito por deputados do Novo e do PL. Essa solicitação havia sido apresentada depois da divulgação de reportagens sobre a viagem de Toffoli no mesmo voo particular de um advogado que defende um diretor do Banco Master no âmbito do inquérito em tramitação no STF.