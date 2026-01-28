Resort: CNJ arquiva pedido de investigação contra Toffoli

247 - A Corregedoria Nacional da Justiça, órgão vinculado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), determinou o arquivamento do pedido que solicitava a apuração de uma suposta infração disciplinar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, com base na Lei Orgânica da Magistratura, informou a CNN Brasil nesta quarta-feira (28).

A solicitação havia sido apresentada pelo deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS). No ofício encaminhado ao CNJ, o parlamentar pedia a abertura de procedimento para investigar uma eventual relação entre o ministro, relator do caso envolvendo o Banco Master no STF, e o Tayayá Resort, localizado no interior do Paraná.

O resort Tayayá é alvo de questionamentos relacionados à sua estrutura societária e ao uso do local. De acordo com o Metrópoles, o espaço também teria sido utilizado por Toffoli para receber autoridades, artistas e figuras de destaque da economia nacional. O pedido de Ubiratan Sanderson está sob sigilo.

Funcionários do hotel, ainda segundo a reportagem, tratariam o ministro do STF como proprietário do empreendimento. Nos documentos do resort, entretanto, constam como proprietários dois irmãos e um primo de Toffoli. Parte das ações do hotel chegou a ser adquirida por um fundo que tinha como investidor o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

O Banco Master teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro do ano passado, medida que coincidiu com uma operação da Polícia Federal voltada à apuração de suspeitas de fraudes bilionárias. No âmbito da investigação, Vorcaro chegou a ser preso, mas foi posteriormente colocado em liberdade, passando a cumprir medidas cautelares.