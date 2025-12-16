Deputado alvo da PF liderava esquema de desvio e lavagem de recursos públicos

247 - Uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), serviu de base para uma operação da Polícia Federal (PF) que teve como alvo o deputado federal Antônio Doido (MDB-PA). No despacho, o magistrado descreve indícios de que o parlamentar estaria à frente de uma organização estruturada para desviar recursos públicos e promover operações de lavagem de dinheiro por meio de empresas privadas.

Segundo o documento, que embasou as medidas autorizadas pelo STF, o grupo investigado atuaria de forma organizada para movimentar valores oriundos de contratos públicos.

No texto assinado por Flávio Dino, o ministro afirma: “A partir dos dados identificados, e consoante já exposto de forma tangencial acima, o grupo investigado, sob o comando do Deputado Federal Antonio Doido, utiliza diversas empresas para operacionalizar as movimentações financeiras objeto da investigação”. A avaliação consta da análise preliminar dos elementos reunidos pela PF no inquérito.

A decisão também aponta que o alcance das suspeitas vai além do desvio inicial de recursos. De acordo com o magistrado, “a análise identificou indícios da prática de outros crimes, por meio de complexo esquema de lavagem de dinheiro que teria como ponto de partida recursos oriundos de contratos públicos, os quais seriam aparentemente destinados, ao menos em parte, para fins eleitorais escusos, além da aquisição de patrimônio”.