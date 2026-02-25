Desembargador "mal tem lanche", afirma representante de associação de magistrados durante julgamento sobre penduricalhos no STF

247 - Representantes de associações de magistrados defenderam nesta quarta-feira (25), no Supremo Tribunal Federal (STF), a manutenção de pagamentos adicionais à categoria, conhecidos como penduricalhos. O julgamento analisa decisões recentes dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes que suspenderam benefícios não previstos em lei pagos a integrantes do Judiciário e do Ministério Público. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

O plenário ouviu sustentações orais das partes envolvidas. Os votos dos ministros estão previstos para esta quinta-feira (26). Os advogados de entidades defenderam a legalidade e a necessidade dos pagamentos. Claudia Marcia de Carvalho Soares, representante da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, afirmou que há uma "remuneração indireta" na carreira.

A representante declarou que "juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café. Desembargador não tem quase nada, a não ser um carro, mal tem lanche". Ela também criticou o uso do termo penduricalho, por considerar que a expressão carrega conotação negativa. O termo passou a ser utilizado para designar pagamentos feitos como indenizações e que não se submetem ao teto constitucional.

Carreira pouco atrativa e déficit de magistrados, segundo AMB

Pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), o advogado Alberto Pavie Ribeiro sustentou que o sistema de Justiça brasileiro apresenta elevada produtividade. Ele afirmou que há déficit de magistrados porque a maior parte dos candidatos aos concursos é reprovada por nota. Segundo ele, a carreira não tem sido atrativa. "Não há como fugir da conclusão de que o que está sendo oferecido em termos de remuneração não é suficiente para atrair candidatos preparados."

No início de fevereiro, Flávio Dino determinou a suspensão, por 60 dias, de todos os penduricalhos que não tenham previsão legal nos três Poderes, nas esferas municipal, estadual e federal. A decisão estabeleceu prazo para que fossem identificados os pagamentos dessa natureza e que os valores sem amparo legal fossem interrompidos.

Nesta semana, Gilmar Mendes também suspendeu benefícios previstos em leis estaduais destinados a membros do Judiciário e do Ministério Público. As duas decisões passaram a ser analisadas pelo plenário do STF nesta quarta-feira (25), mas ainda não houve início da votação.