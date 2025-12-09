Disputa pelo novo contrato da rodovia Fernão Dias mobiliza Arteris, Motiva e EPR

247 - O contrato repactuado da Rodovia Fernão Dias, no trecho da BR-381 que conecta São Paulo a Minas Gerais, será definido em processo competitivo simplificado na B3, em São Paulo, nesta quinta-feira (11). A informação foi publicada originalmente pela Agência iNFRA, que antecipou a formação da disputa.

Segundo a mesma publicação, três grupos apresentaram propostas na segunda-feira (8): Motiva (antiga CCR), EPR e Arteris — atual responsável pela administração da rodovia. Trata-se do primeiro leilão simplificado de uma concessão remodelada pela SecexConsenso do TCU com concorrência efetiva. Nos três processos anteriores, apenas as operadoras já concessionárias manifestaram interesse em permanecer nos ativos, como MSVia, Eco101, Autopista Fluminense e outras.

A expectativa de competição na Fernão Dias já era ventilada havia meses, em razão da relevância do trecho. A Agência iNFRA havia mostrado que Motiva e EPR avaliavam o ativo administrado pela Arteris. A Via Appia chegou a examinar o contrato remodelado, mas optou por não apresentar proposta.

Em operação pela Arteris desde 2008, a Fernão Dias tornou-se o primeiro contrato de repactuação firmado sem que houvesse, antes, pedido de devolução amigável da concessão. Para o novo ciclo, estão previstos R$ 9,4 bilhões em investimentos e R$ 5,3 bilhões em custos operacionais ao longo da vigência contratual.

O certame desta quinta-feira (11) encerrará o calendário de leilões rodoviários do Ministério dos Transportes em 2025, totalizando 13 processos realizados no ano.