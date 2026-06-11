Eduardo Bolsonaro apoia Júlia Zanatta para vice na chapa de Flávio

247 - Eduardo Bolsonaro (PL-SP) manifestou apoio ao nome da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) para ocupar a vice-presidência em uma chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Fora do Brasil, Eduardo utilizou a rede social X para defender a participação da parlamentar catarinense na disputa presidencial. As informações são do jornal O Globo.

A manifestação ocorreu ao compartilhar uma publicação de um portal local sobre o tema. Na postagem, Eduardo Bolsonaro afirmou que Júlia Zanatta reúne características que a credenciam para o posto de vice, citando sua "lealdade" e atuação em pautas defendidas no Congresso Nacional. "Se os maus reclamam, este é o caminho", declarou ao comentar a possível composição da chapa.

A poucos meses da definição da chapa presidencial, Flávio Bolsonaro ainda não anunciou quem poderá ocupar a vaga de vice. O senador já havia declarado, em maio, que tem preferência por uma mulher para compor a candidatura. Entre os nomes que já surgiram nas discussões está o da senadora Tereza Cristina (PP-MS), apontada anteriormente como uma das possibilidades para a composição da chapa.