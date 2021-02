Eduardo Moreira: "Maia sai de forma vergonhosa da presidência da Câmara"

O economista Eduardo Moreira analisou a saída de Rodrigo Maia do cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Para ele, Maia nunca teve tanto poder como imaginava, e saiu da presidência absolutamente humilhado. Assista edit

247 - No Bom Dia 247, o economista Eduardo Moreira analisou a saída de Rodrigo Maia do cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Para ele, Maia nunca foi tão poderoso como se presumia, e saiu do cargo absolutamente humilhado pelo seu próprio partido, o DEM.

“Qualquer pessoa que ocupasse o cargo e adotasse uma linha não-autoritária teria todo prestígio que ele acabou tendo, até por parte de partidos da oposição”, iniciou o economista.

Ele acrescentou que Maia sempre teve ilusões sobre seu verdadeiro poder: “O Rodrigo Maia achou que isso era uma habilidade incrível que ele tinha, que ele era o cara mais poderoso do Brasil. E ele acreditou na própria mentira, e aí o tombo é muito maior, quando você se coloca num patamar onde você não está”, disse.

Moreira concluiu notando a maneira vergonhosa e humilhante como Maia saiu do cargo: “O seu próprio partido o deixou na mão. O DEM não apoiou o candidato que ele mesmo escolheu, então ele sai do cargo de uma maneira absolutamente vergonhosa”, concluiu.

