Eduardo Paes deixa Prefeitura do Rio para disputar governo estadual em 2026

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), formalizou nesta sexta-feira (20) sua renúncia ao cargo, em carta encaminhada à Câmara Municipal. A decisão abre caminho para que ele dispute o governo do estado nas eleições de 2026, conforme prevê a legislação eleitoral que exige o afastamento de chefes do Executivo.

No documento, Paes afirma que a saída resulta de uma decisão amadurecida e vinculada a um compromisso político mais amplo. “Ela é fruto de muita reflexão e do entendimento de que tenho um dever a cumprir com o Estado do Rio de Janeiro”, escreveu.

Ao destacar sua trajetória pública, o ex-prefeito reforçou sua ligação histórica com a cidade e o estado. “Desde os meus vinte e dois anos, sirvo ao Rio e à sua capital […] compromisso que permanece inabalável”, afirmou.

Paes também fez um balanço de sua gestão, após acumular 4.827 dias à frente da prefeitura. Segundo ele, o município avançou em áreas estratégicas ao longo dos mandatos. “Depois de 4.827 dias como Prefeito, tenho a convicção de que o Rio é hoje uma Cidade muito mais desenvolvida, menos desigual e mais inclusiva, com uma economia pujante e serviços públicos de qualidade”, declarou.

Embora tenha ressaltado avanços, reconheceu que ainda existem desafios a enfrentar. Na carta, demonstrou confiança na continuidade administrativa sob o comando do vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), que assume a chefia do Executivo municipal. “Ainda enfrentamos desafios, mas, se posso deixar o mandato com paz de espírito, é porque sei que o Vice-Prefeito Eduardo Cavaliere dará continuidade às políticas públicas exitosas deste governo”, escreveu.

O ex-prefeito também agradeceu à população carioca pelo apoio ao longo de sua trajetória política. “Sou profundamente grato aos cidadãos cariocas por quatro vezes terem me dado a honra de governar nossa Cidade”, afirmou. Ao final, destacou sua motivação pessoal na condução da gestão pública: “O amor pelo Rio sempre me motivou a trabalhar duro todos os dias para que os cariocas tenham uma vida melhor”.

A renúncia marca a transição de Eduardo Paes para a disputa estadual, em um cenário político que começa a se consolidar rumo às eleições de 2026 no Rio de Janeiro.