Viviane Barci confirma contrato com Master e diz que produziu 36 pareceres

247 - A advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, confirmou pela primeira vez ter prestado serviços ao Banco Master e disse ter produzido 36 pareceres jurídicos e participado de 94 reuniões de trabalho ao longo do período contratado. As informações foram divulgadas em uma nota pública apresentada por ela nesta segunda-feira (9).

A manifestação ocorre após questionamentos sobre o contrato firmado entre o escritório da advogada e a instituição financeira controlada pelo empresário Daniel Vorcaro, alvo de investigações conduzidas pela Polícia Federal.

De acordo com Viviane Barci, o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados foi contratado pelo Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 para prestar consultoria jurídica e estratégica. O trabalho teria sido executado por uma equipe composta por 15 advogados, além da participação de três escritórios especializados contratados para auxiliar nas atividades.

Nota detalha atuação jurídica para o Banco Master

No documento divulgado, a advogada descreve que o trabalho envolveu uma série de reuniões e análises técnicas realizadas ao longo da vigência do contrato.

Segundo a nota, foram realizadas 94 reuniões de trabalho, distribuídas da seguinte forma:

79 encontros presenciais na sede do Banco Master, com duração aproximada de três horas, envolvendo representantes das áreas de compliance e corporativa da instituição;

na sede do Banco Master, com duração aproximada de três horas, envolvendo representantes das áreas de compliance e corporativa da instituição; 13 reuniões com a presidência do banco , sendo duas presenciais e 11 realizadas por videoconferência;

, sendo duas presenciais e 11 realizadas por videoconferência; 2 reuniões virtuais adicionais entre as equipes jurídicas do banco e do escritório.

Além disso, o escritório afirma ter elaborado 36 pareceres e opiniões legais sobre diferentes temas jurídicos. Entre os assuntos citados estão questões previdenciárias, contratuais, trabalhistas, regulatórias, de compliance, crédito e proteção de dados.

Contrato milionário chamou atenção em investigação

O contrato entre o escritório da advogada e o Banco Master previa uma remuneração total de R$ 129 milhões ao longo de três anos. O documento foi localizado pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, apreendido durante investigações.

O valor chamou atenção das autoridades porque, segundo as apurações, Viviane Barci aparecia em poucos processos judiciais envolvendo diretamente o banco.

Nos últimos dias, a advogada passou a apresentar esclarecimentos públicos sobre o caso e contratou assessoria de imprensa para tratar do tema. A mudança ocorreu após vir a público que o ministro Alexandre de Moraes trocou mensagens com Vorcaro no dia em que o empresário foi preso pela primeira vez na Operação Compliance Zero, em novembro do ano passado.

Consultoria envolveu compliance e análise de investigações

De acordo com o texto divulgado pelo escritório, parte relevante da atuação jurídica esteve ligada ao desenvolvimento e revisão de políticas internas do Banco Master.

Entre os trabalhos descritos estão a revisão do programa de compliance da instituição, a atualização do Código de Ética e Conduta, além da elaboração de diversas políticas corporativas e regulatórias, incluindo diretrizes sobre relacionamento com o poder público, licitações, conflitos de interesse e gestão de riscos.

O documento também afirma que a equipe jurídica participou da elaboração de processos voltados à certificação de governança e integridade, além de treinamentos internos relacionados às novas políticas do banco.

Outra frente de atuação citada foi a consultoria em investigações e processos judiciais, com análise estratégica de inquéritos policiais, ações penais, inquéritos civis e ações civis públicas que pudessem ter impacto sobre a instituição financeira ou seus dirigentes.

Por fim, o escritório afirmou que não atuou em nenhuma causa do Banco Master perante o Supremo Tribunal Federal, ressaltando que a banca possui quase duas décadas de atuação prestando serviços jurídicos para grandes clientes.