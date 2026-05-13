Flávio Bolsonaro cancela agendas no Rio após divulgação de mensagens com Vorcaro

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, cancelou compromissos que estavam previstos para quinta-feira (14), no Rio de Janeiro, após a divulgação de informações sobre seus contatos com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As informações são do Metrópoles.

Segundo a reportagem, fontes com conhecimento da agenda do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmaram o cancelamento das atividades. Flávio tinha previsão de ser recebido, à tarde, por Dom Orani, arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro.

A agenda do senador no estado também incluiria uma partida de futebol com Romário (PL-RJ), que, assim como Flávio, integra a bancada do Rio no Senado. O compromisso encerraria a passagem do pré-candidato pelo Rio de Janeiro.

O cancelamento ocorreu depois de o The Intercept Brasil revelar que Flávio Bolsonaro teria solicitado recursos a Daniel Vorcaro para financiar o filme biográfico sobre Jair Bolsonaro, intitulado Dark Horse.

De acordo com o The Intercept Brasil, o Banco Master pagou ao menos R$ 61 milhões, entre fevereiro e maio de 2025, ao projeto audiovisual sobre a trajetória do ex-presidente. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Após a divulgação do caso, Flávio Bolsonaro afirmou, em nota, que conheceu Vorcaro antes das acusações contra o Banco Master. O senador também defendeu os contatos mantidos com o banqueiro ao dizer que se tratava de um “filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai”.

A revelação colocou sob pressão a agenda política do senador, que tenta se apresentar como pré-candidato à Presidência enquanto lida com questionamentos sobre a relação com o dono do Banco Master e o financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro.