Flávio Bolsonaro diz ter chegado à Casa Branca
Parlamentar busca encontro com Donald Trump em meio à crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (26) afirmando que chegou à Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, e que terá “uma conversa muito bacana”. Na gravação, segundo a CNN Brasil, o parlamentar faz suspense sobre quem encontrará no local. “Daqui a pouquinho vocês vão saber com quem”, declarou Flávio Bolsonaro no vídeo publicado em suas redes sociais.
O senador desembarcou em Washington na segunda-feira (25) com a expectativa de conseguir um encontro com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. A Casa Branca, contudo, não confirmou oficialmente se ele se encontrará com o mandatário estadunidense.
Coletiva em Washington
Mais cedo, a assessoria do senador informou que ele concederá uma entrevista coletiva às 17h30 no horário local de Washington, o equivalente a 18h30 em Brasília. Segundo a equipe, a coletiva ocorrerá em um “local alternativo” na capital dos EUA. A assessoria também informou que apenas perguntas relacionadas à agenda de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos serão respondidas, no que parece ser uma tentativa de livrar o parlamentar de perguntas incômodas sobre sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Viagem ocorre em meio à crise do caso “Dark Horse”
A viagem internacional acontece em meio ao desgaste político provocado pelo caso conhecido como “Dark Horse”, que envolve o repasse de R$ 61 milhões feitos por Vorcaro, para financiar um filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro (PL)
De acordo com interlocutores de Flávio Bolsonaro, o objetivo da agenda nos Estados Unidos é construir uma pauta positiva para reduzir os impactos políticos da crise. Entre os temas que o senador pretendia defender durante a viagem está a proposta de equiparar facções criminosas brasileiras a organizações terroristas.
Divergência com Valdemar Costa Neto
Enquanto Flávio Bolsonaro cumpre agenda nos Estados Unidos, o caso ganhou novos desdobramentos no Brasil após declarações do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.
Em entrevista à GloboNews, Valdemar apresentou uma versão diferente da relatada anteriormente pelo senador sobre a visita feita à residência de Daniel Vorcaro, quando o banqueiro já utilizava tornozeleira eletrônica.
Na semana passada, Flávio Bolsonaro afirmou que esteve no local para encerrar a relação com Vorcaro. Já Valdemar declarou que o senador teria ido ao encontro para buscar novos recursos destinados a um filme sobre Jair Bolsonaro.
Após a repercussão das declarações, Flávio Bolsonaro divulgou uma nota afirmando que nunca tratou do assunto com Valdemar Costa Neto. O senador também declarou que o dirigente partidário “claramente não tinha ideia do que estava falando”.